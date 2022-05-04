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林靜儀衝急診PCR確診！他掀「1句話」酸爆：自己去比較方便？

▲林靜儀3日自爆確診。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲林靜儀3日自爆確診。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委林靜儀3日透露自己輕微發燒，且咳嗽帶點痰，自覺不對勁而到院PCR，結果出爐後得知確診，事後遭質疑可以隨到隨PCR，根本是耍特權。而4日再有媒體人翻出她過去「不要急著去急診」的說法，如今卻因輕微症狀就自己衝急診，讓他不禁懷疑，「難道叫大家不要去掛急診，是自己去比較方便嗎？」

媒體人「逆風的烏鴉」4日在臉書以「原來呼籲大家不要直接衝急診，是自己要衝？」為題發文表示，林靜儀在臉書上寫了2篇文，談自己從懷疑到確診的過程，雖看似沒有問題，但其實問題不少，「她在2篇文裡都沒提到她是怎樣去看診的，是掛門診？還是急診？還是其他方式？不過在影片裡，她自己說『急診的時候』醫師幫她量體溫是37.7度。所以，應該是衝急診無誤。」

「逆風的烏鴉」指出，林靜儀PO文的時間是下午4點23分，顯示採檢的時間則是下午約3點，「換句話說，僅僅採檢1個小時又23分鐘後，她就知道結果，而且有時間在網路上po文宣告天下了。」

▲林靜儀PO出採檢報告。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

▲林靜儀採檢報告顯示時間。（圖／翻攝臉書／林靜儀醫師 溫柔堅定新中二）

「逆風的烏鴉」翻出林靜儀4月26日在自己臉書分享的資訊，內容顯示「不要急著去急診」，重點在隔離阻斷傳染而非「篩來安心」，「尤其沒有被匡列的情況下，跑去急診群聚，反而增加自己接觸感染者的風險」，對於「輕微症狀」的建議處置，如果無接觸史無匡列，建議先用家用快篩；如果有接觸史、有接受匡列，或「已經家用快篩陽性」的，是建議去社區篩檢站PCR採檢。只有嚴重症狀的，才建議急診就醫。

「逆風的烏鴉」質疑，從林靜儀的症狀看，怎樣也不像是「嚴重症狀」，而她可以在這麼短時間在急診室採檢、確診，如果不是亞大醫院的效率特高，就是差別對待，「至於是哪一個，我不在現場，我不知道。」他說，林靜儀在4月26呼籲大家不要急著去掛急診，昨天這一下子，才讓人懷疑，「難道叫大家不要去掛急診，是自己去比較方便嗎？」

面對外界質疑未快篩陽就PCR是耍特權，林靜儀3日回應，「我的工作場所有人確診，我有出現上呼吸道症狀並且發燒，就醫時我明確告知醫師接觸史與症狀。進入檢查過程完全與一般民眾一樣，最後問職業時才說『政治工作者』。 我不是那種會到處亮身份的人。」

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