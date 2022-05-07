林靜儀嗆爆柯文哲！　1手段強壓疫情「非常惡劣、邪惡」

▲台北市長柯文哲預言「台灣5/8後確診數將失準」。（示意圖／台北市政府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情持續升溫，今暴增46377確診，再創歷史新高。針對台北市長柯文哲日前預測，5/8後將進入黑暗期，黑數恐是確診數5倍，民進黨立委林靜儀重砲批評柯文哲，用恐嚇的方式掩蓋無能「非常惡劣與邪惡」。

民進黨立委林靜儀6日在政論節目《新台灣加油》受訪時表示，柯文哲有這麼多的評論，但是他打算怎麼做才是重點，他很愛說他是外科醫生，你當一個醫師，你跟病人說：你這個下禮拜病情就會惡化，會非常嚴重，然後呢？你很得意嗎？你覺得很開心嗎？

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林靜儀批評，你是一個市長，從頭到尾根本就胡亂，講出各式各樣危言聳聽的話，可是你市長的責任，是來嚇市民嗎？

對於2021年全台疫情最嚴重的時候，台北市的疫情是怎麼壓下來的？林靜儀認為，就是一個不作為的市長，嚇市民嚇到不敢出門，自動三級所以疫情才控制下來的，那今年他還是要用一樣的作法嗎？

▲林靜儀重炮批評柯文哲。（圖／翻攝新台灣加油YouTube）

針對快篩量能緊繃，林靜儀表示，到現在為止，我都懷疑衛生局長到底還有沒有在位置上，還是說柯市長沒有找BEN來跟你講，你就什麼事都不敢做？拜託那個BEN，你可不可以來跟台北市的衛生局說，請他們多開篩檢站？

林靜儀直言，柯市長接著又講，母親節接下來會很恐怖很嚴重，這個市長真的不要講說能力不好，他已經是邪惡了，他用恐嚇的方式，來掩蓋他的無能，他用幸災樂禍的語氣來跟你說，我告訴你會很嚴重，哈哈，完全就是幸災樂禍，你把你的市民，甚至是醫療人員，和病人的痛苦，全部只看到你的政治操作上面，真的非常惡劣。