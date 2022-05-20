跨黨派立委組團赴日內瓦！陳玉珍、林靜儀在列　爭取參與WHA機會

▲2018年5月的WHA現場畫面。（圖／達志影像／美聯社)

記者蘇晏男／台北報導

2022年世界衛生大會（WHA）將於22日在瑞士日內瓦召開，朝野立委組成視導團今（20日）晚間啟程前往，成員包括國民黨立委李德維、陳玉珍、民進黨立委林靜儀，以及時代力量立委王婉諭。

針對今年世界衛生組織（WHO）仍未邀請台灣以觀察員身分出席WHA，外交部19日表達遺憾與不滿，但也說，為展現我國爭取參與WHA決心，政府籌組「世界行動團」，由衛福部政務次長李麗芬率團赴日內瓦。此外，據悉外交部日前發文給立法院，請代為詢問朝野黨團是否推薦代表參加本次的立委視導團，時程是20日晚間出發，預計26日返國。

王婉諭20日證實將跟團赴日內瓦，並在臉書表示，她希望能透過這次出訪機會，得以汲取各國社會與病毒共存的經驗與對策，協助台灣度過當前嚴重的疫情，也希望這次出訪，能向世界傳達台灣是一個最值得信賴與友善夥伴的訊息。

王婉諭也向WHO喊話，台灣是一個主權獨立的國家，台灣的全體公民都是國際社會的一分子，實在不該被排除在世界的醫療衛生體系之外。

林靜儀表示，今年是疫情之後，WHA恢復實體會議的第一年，規模有縮小。立法院今年還是有例行的立委視導團出訪，她自己是比較臨時被詢問可否代表出訪，希望在疫情後赴WHA，了解全球對防疫的討論、重新面對防疫政策的新思考。

林靜儀說，雖然這次規模較小無法進入議場旁聽，但會透過即時會議的方式參與，也藉此重要出訪的機會，可以拜會當地政府團體、組織並交流，希望在WHA會議讓大家知道台灣的參與之外，也能和關心台灣疫情、台灣與全球防疫合作的僑胞朋友們見面、互相關心，並藉此進行國會外交。

另外，李德維接受《中央社》訪問時，表示參加此次訪團除給外交、衛福部人員鼓勵外，也希望向各界表達中華民國樂意參加各國際組織等聲音。

美國在台協會（AIT）20日在臉書也表示，病毒不分國界，在世界上的每個人都免受病毒威脅之前，沒有人是安全的。強烈呼籲WHO邀請台灣以觀察員的身分參加第75屆世界衛生大會。