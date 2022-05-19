520周年　十大發燒事件排行出爐...全台大小停電排第二

政治中心／綜合報導

5月20日是總統蔡英文第二任任期的就職日，根據《DailyView網路溫度計》透過大數據調查，在過去一年中，網友、民眾討論度最高的前10名事件，包括了防疫政策、四大公投、罷免案、停電事故，以及近期的實名制快篩試劑開賣初期，民眾大排長龍搶購導致民怨炸鍋。

《DailyView網路溫度計》表示，該調查方式是透過KEYPO大數據關鍵引擎，以國際級語意分析架構、先進機器學習技術與人工智慧推論引擎，感知網友語意脈絡與情緒，分析時事網路大數據，分析期間為2021/05/20 ~ 2022/05/15。

以下為《DailyView網路溫度計》公布的十大事件分析內容：

第10名：福島食品爭議。

行政院於今年2月8日宣布解禁日本福島核電廠周邊五縣的食品，民進黨解釋其目的為改善台日關係與經貿發展。

解禁福食與去年底萊豬公投相似，皆關係到國際經貿發展以及食安議題，引起網友討論兩者之間的關係，其網路聲量340569筆，也使其成為選民在大選前檢視民進黨施政的重要指標。

▼行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

第9名：酒駕事件。

前總統府發言人丁允恭去年7月在高雄酒駕，被依公共危險罪函送偵辦，碰巧近期又出現多起嚴重的酒駕事故，使網友除了討論丁允恭的事故外，也積極對酒駕政策提供意見，其網路聲量達484290筆。

為因應酒駕事件，立法院也三讀修正通過加重酒駕刑罰、行政罰的條文，酒駕肇事得併科罰金從100萬提高至300萬元，酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元，10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實。

▼酒駕示意圖。（圖／記者郭世賢翻攝）

第8名：大新竹合併。

新竹市長林智堅去年9月提出新竹縣市合併構想，也得到新竹縣長楊文科支持。民進黨立法院黨團也配合推動「竹竹併」與升格直轄市事務，提出地方制度法修正草案。

當時各界普遍認為這是為了林智堅選「大新竹市市長」鋪路，未料最後林智堅突然宣布不會參選大新竹市長，其峰迴路轉的經過、新竹是否適合合併也引起網友熱議，網路聲量共有492584筆。

▼新竹市長林智堅。（資料照／記者陶本和攝）

第7名：家用快篩劑實名制開賣。

爲因應遲未退燒的疫情，快篩的準度與購買辦法一直都是民眾關注的焦點，在近期快篩實名制上路後，出現許多民眾反映買不到的狀況。疫情中心指揮官陳時中表示，快篩實名制現在每天提供40萬人份販售，相信再過幾輪，壓力會慢慢減輕。指揮中心也澄清，「國內快篩採購較他國貴」的傳言並非事實，並列出各國快篩試劑價格，如新加坡約111至166元。

除此之外，鴻海創辦人郭台銘個人投資的「家用版唾液快篩」，也已申請緊急授權，未來有望投入家用市場。其網路聲量達573,977筆。

▼快篩試劑示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

第6名：中二立委補選選戰。

台中市第二選區立委補選，由民進黨候選人林靜儀對上國民黨候選人顏寬恒，該選戰引起全國關注，民進黨更傾全黨之力為林靜儀輔選，最後贏了顏寬恒7840票。

林靜儀不只在偏綠的烏日、霧峰領先近6千票，顏寬恒優勢的票倉沙鹿甚至還輸了數百票，也沒能守下偏藍的龍井、大肚，最後五區全敗。這樣的選舉結果也引起網友熱烈討論，網路聲量達627760筆。

▼顏寬恒、林靜儀。（資料照／記者白珈陽攝、記者林敬旻攝）

第5名：防疫、居隔政策滾動式調整。

去年中台灣進入三級警戒後，由於警戒期間禁止內用、結婚不宴客的措施，使民眾格外關注每次警戒延長的時間。

即便是在解封後，為因應時常變動的疫情狀況，使指揮中心的防疫政策經常更換做法、出現新名詞，也引起民眾熱議政策的內容，其網路聲量達713762筆。

▼陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

第4名：陳柏惟、林昶佐罷免案。

去年針對基進黨前立委陳柏惟、無黨籍立委林昶佐的罷免案，國民兩黨皆傾全力動員，催出五成的投票率、創下台灣罷免案的新記錄。

其結果陳柏惟以些微票數通過，成為台灣首位被罷免成功的立委；而林昶佐雖然同意票筆不同意票多了1萬多票，但仍差了4千票才達罷免門檻，林昶佐驚險守住立委席位，該罷免案的網路聲量也達1503228筆。

▼陳柏惟罷免案，陳柏惟後臺落寞。（圖／記者游瓊華攝）

第3名：四大公投。

去年底引起各界關注，由國民黨與民間發起的反萊豬、重啟核四、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投，其議題橫跨環保、行政程序、食安、能源，結果由代表行政方的民進黨政府四項全贏「不同意票」全數高於「同意票」。

針對其結果，蔡英文也表示，針對公投結果傳達出的不同意見，也會適當納入政策評估與規劃，對藻礁保育和食安把關，也絕對不會打折扣。該公投案所帶動的網路討論聲量達1944279筆。

▼1218四大公投結果底定，總統蔡英文在副總統賴清德及民進黨立院總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

第2名：全台大小停電事件。

高雄興達電廠因操作失誤，導致全台大停電，甚至有部分用戶停電達12小時、影響全台549萬戶，為近年來最嚴重的停電事件，造成半導體、光電、石化、鋼鐵產業受創，估計損失上百億元。

在303停電事件後，又陸續傳出多起有大有小的停電事故，加上經濟部長王美花與郭台銘以停電對賭雞排，卻在對賭後又出現停電事故，引起民眾熱議政府的電力政策與改革方向、也有許多民眾抱怨停電造成的不便，其網路討論聲量達2694655筆。

▼經濟部長王美花。（資料照／記者屠惠剛攝）





▲行政院長蘇貞昌為0303興達電廠事故致全台停電事件道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

第1名：疫苗採購風波。

從國際疫苗研發完成、量產上市開始，台灣的採購計畫也引起各界關注。在疫苗剛開打時，因數量有限而分批、分類注射，使「特權疫苗」與搶購殘劑的狀況也引起熱議。

而在台灣國產疫苗高端的效力、研發過程也成為關注焦點，台北市長柯文哲就批評「新冠疫情死了逾百人都不見蔡總統，高端跌停就開記者會」；在11月美國公布WHO認可入境前需接種的七種疫苗，高端卻不在其中，「白打、混打」的說法也成為討論焦點，對應到近期疫情升溫，兒童疫苗的問題與討論也被關注，網路聲量達3653505筆。

▼新冠疫苗示意圖。（圖／記者湯興漢攝）