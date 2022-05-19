意外暴雷「肯德基開蛋塔專賣店」！foodpanda回應了

記者蕭筠／台北報導

肯德基18日無預警在臉書宣告「將與蛋撻劃分界線」引發大批網友炸鍋，但業者僅強調詳細內容會在5月23日正式揭曉，不過有網友在外送平台foodpanda上發現「肯德基蛋塔點心專賣店（台北台大店）」，認為肯德基可能是要另外成立蛋撻專賣店，意外暴雷行為掀起熱議，對此，foodpanda也緊急作出最新回應。

▲肯德基在臉書宣告「將與蛋撻劃分界線」引發熱議。（示意圖／業者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲外送平台出現「肯德基蛋撻專賣店」 。（圖／翻攝自PTT）

一名網友在PTT以「外送平台是不是出賣肯德基了」發文，並貼出一張foodpanda截圖，店家名就寫著「肯德基蛋塔點心專賣店」，讓他感到很驚訝，「所以肯德基真的要開蛋撻專賣店？這樣如果沒在其他縣市展店，不就跟拿坡里一樣吃不到了？拿坡里的炸雞專賣店不就很多縣市都沒有開。」貼文一出，引起不少網友留言「推，專注本業」、「做好本業，腳踏實地」、「終於要變甜點店了」、「看起來是原本都賣的店改成只賣蛋塔欸」、「無情暴雷」。

對此，foodpanda稍早作出最新回應表示，「肯德基蛋塔專賣店已經在foodpanda上架約2個月，對於5月23日的蛋塔劃分界線計畫，foodpanda也和所有網友一樣引頸期盼。」業者也同步祭出優惠碼，5月29日前輸入「KFC90」可享滿359元現折90元優惠，於肯德基指定分店使用。

▲肯德基拋重大聲明。（圖／翻攝肯德基官方粉絲團）