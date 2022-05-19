台鐵勞資紅眼協商端午仍不上班　交長曝有進展

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）



記者李姿慧／台北報導

台鐵勞資雙方針對公司化爭議進行紅眼爆肝協商逾9小時至今凌晨，交通部長王國材今(19日)出席立法院交通委員會前受訪表示，雙方協商朝向願意談方向來走，是正向的。針對台鐵員工端午不上班行動仍照常，王國材說，雙方有共識避免在端午發生，雖還沒達成共識，但有進展，將繼續努力。

台鐵勞資雙方針對安全、子法協商、資產配置和員工權益等4大議題，自昨(18日)下午3時起馬拉松協商超過9小時至今(19日)凌晨才結束，雙方初步交換意見後仍待後續協商，工會表示，近期資方再不拿出務實態度面對工會訴求，國定假日不加班行動將持續進行。

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對此，王國材今受訪表示，昨交通部、勞動部、台鐵局進行近期來最深入討論，但對安全、子法、資產配置、員工權益與工會協商，其中安全部分，在組織章程設安全委員會，工會希望有基層人員參與，他非常認同，基層員工是第一線面對安全的人員，有他們參與，這點他非常贊成。

另外子法部分，王國材說，後續台鐵公司設置條例通過後，會有16個子法涉及勞資勞動條件改變，這部分將由台鐵勞資來討論16項子法後，再送交通部討論。

針對資產配置，王國材也定調由台鐵勞資對談，哪些要留，哪些不要放在台鐵攤折舊和維修費用，工會希望有資產能保留，將尊重他們討論結果。

王國材說，關於員工權益，提到包括基層人員和關鍵技術人員，薪資比外面低很多，特別是電力人員，都可以做些討論，對於基層主管加給議題，台鐵面臨很多基層不願意當主管，因加給很少，責任很大，這部分也將留給台鐵討論。

王國材表示，昨天協商討論到午夜12點，期間交通部次長都有跟他討論，初步朝願意談方向來走，是正向的，繼續還有些課題，要繼續把細節擬出來。

針對台鐵工會發起端午等國定假日集體休假，王國材說，應變計畫已經有精緻化精進，也確定了，但希望備而不用，他居隔這段時間不斷透過電話跟同仁和工會協商，還是有共識避免在端午節發生。

不過協商後工會仍未放棄端午不加班，王國材說，目前雖還沒達成共識，但有進展，還會繼續努力。