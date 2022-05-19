肯德基切割蛋撻！　他點開熊貓外送「見1幕」驚：被暴雷了

▲外送平台出現「肯德基蛋撻專賣店」 。（圖／翻攝自PTT）

記者施怡妏／綜合報導

肯德基蛋撻一直以來頗受消費者喜愛，但其昨（18）日突然在臉書宣告「正式與蛋撻劃分界線」，詳細內容會在5/23揭曉，已經讓不少人湧入哀號，就有網友發現，在外送平台Foodpanda上，看到「肯德基肯德基蛋塔點心專賣店（台北台大店）」，認為肯德基可能是要另外成立蛋撻專賣店。

原PO在PTT發文，「外送平台是不是出賣肯德基了」，貼出一張Foodpanda截圖，店家名就寫著「肯德基肯德基蛋塔點心專賣店」，讓他感到很驚訝，「所以肯德基真的要開蛋撻專賣店？這樣如果沒在其他縣市展店，不就跟拿坡里一樣吃不到了？拿坡里的炸雞專賣店不就很多縣市都沒有開」。

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貼文一出，引起網友討論，「推，專注本業」、「做好本業，腳踏實地」、「終於要變甜點店了」、「看起來是原本都賣的店改成只賣蛋塔欸」、「肯德基爺爺：我要堂堂正正做...蛋塔」、「無情暴雷」。

另外，也有網友發文，「不演啦，外送平台上架了，台北台大開KFC蛋塔專賣店，有沒有蛋塔風潮重來的卦？」網友們笑回，「蛋塔部門成立子公司」、「被你破哏」、「拆開之後沒人會去炸雞店」、「肯德基還在賣關子，笑死」、「所以現在想吃卡拉雞腿堡餐+蛋塔要跑兩個地方？」

▲肯德基將在5/23日揭曉答案。（圖／翻攝肯德基官方粉絲團）

繼多家麥當勞門市公告「薯條缺貨」震撼彈之後，另一家速食連鎖店龍頭肯德基昨（18日）也拋出重大消息，其在官方臉書公告，「不准再說我們是蛋撻店啦，這一次，肯德基不賣蛋撻，我們將與蛋撻劃分界線」，同時透露5月23日將會揭曉答案，消息曝光引起不少人崩潰。

而業者表示，將在5月23日舉行品牌說明會，表示由於曾經被網友激推一致認同「肯德基是被炸雞耽誤的蛋撻店」，對此將舉行「年度革命性說明」，誓言「從此之後不再只是被蛋撻耽誤！」、「這一次，肯德基真的玩大了！」還強調，「此舉預期將引發市場重大矚目」。