宅神爆「Taiwan Can Help」登上紐報！網見廣告傻眼：丟臉丟到國外

▲朱學恒。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者曾筠淇／綜合報導

昨天新增8萬5310例本土個案，顯示疫情仍持續升溫中。宅神朱學恒就在臉書上爆料，想不到紐西蘭先驅報（NZ Herald）竟能看到「Taiwan Can Help」的平行世界廣告，驚不驚喜呢？文章曝光後，隨即引發網友熱議。

朱學恒在臉書粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」上貼文，直呼「紐西蘭傳來的平行廣告，『Taiwan Can Help』驚不驚喜，開不開心」，這樣的廣告費若省下來，不知道能買多少快篩給台灣的弱勢族群？

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朱學恒在圖片上以白字寫道，此為昨（18）日刊登在紐西蘭先驅報（紙本）的半版廣告。而從圖片可見，該廣告的大標題寫著「Taiwan Can Help」，細部內容則提到「允許台灣自由進入世衛組織（WHO）」，台灣也可以分享相關經驗。

至於下方三點則是為何要支持台灣加入WHO的原因，根據《聯合國憲章》的規定，健康是每個市民的基本權利之一，不該分種族；台灣是交通樞紐，將台灣排除在WHO之外，可能會造成潛在的危險，台灣參與WHO是有意義的；「台灣可以幫忙、台灣在幫忙」，台灣捐出數以百萬計的醫療相關用品給許多國家，也有研發新的疫苗，在醫療領域有貢獻。

不過，廣告曝光後，則讓不少鄉民在PTT上表示，「有夠丟臉」、「誰登的」、「我的稅金」、「人民水深火熱跟我說can help」、「哪來的自信」、「錢太多是不是」、「丟臉丟到國外」。

另外，資深媒體人黃暐瀚也在貼文底下留言，「哇～」並貼出「娘子～快跟牛魔王出來看上帝」的哏圖。其他網友的反應則與鄉民差不多，「現在這樣，真的先顧自己再說吧」、「該跟紐西蘭說『我們需要幫忙』」。