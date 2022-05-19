新北每天6千人收不到居隔單！衛生所狂被恐嚇怒譙　警方要辦了

記者陳雕文／新北報導

疫情大爆發考驗醫療、衛生單位的服務量能！近期因不少民眾沒收到、太慢收到隔離通知書，或是居隔單內容有誤等，紛紛湧入衛生所抱怨。新北市衛生局長陳潤秋表示，民眾不是電話恐嚇，就是到衛生所大聲咆哮，甚至威脅承辦人員，光是永和衛生所一週就報警達6、7次！

▲▼民眾跑去臭罵衛生所人員，還疑似語帶恐嚇讓承辦人員心生恐懼報案。（圖／記者陳雕文翻攝）

陳潤秋解釋，民眾自填疫調到發送居隔單的成功率大約在7到8成，對新北來說等同每天有4千到6千人發送失敗，導致收不到居隔單的情形。民眾湧進衛生所或是區公所要求補發，第一線人員只能一一調整、修改系統資料，但常有民眾不耐等候大發雷霆。

陳潤秋說，以永和區衛生所為例，近一週就發生多次民眾臭罵、甚至對承辦人員語帶威脅，因此該所報警次數達6至7次！永和警分局表示，全案依規定受理後製作筆錄，調閱監視器後，發現2名前來申辦居隔書的男子有咆哮行為，目前已確認2人身份，將積極通知到案。

▲永和衛生所人員向警方說明案件狀況。（圖／記者陳雕文翻攝）

永和警分局說，為保障醫護人員安危，於18日起，每天上午8點到傍晚6點編排1名制服警力至永和衛生所守望勤務並設置巡邏箱，且會加強巡簽、編排路檢點加強維安。

▼警方詢問目擊民眾說法。（圖／記者陳雕文翻攝）