快訊／竹科「亞東氣體」旁爆炸　變電站濃煙竄天目擊者嚇壞

記者陳凱力／新竹報導

新竹科學園區「亞東氣體」旁變電站稍早發生爆炸事件，目擊者說，看見陣陣黑煙不斷從疑似儲氣槽的位置冒出，目前消防人員正在搶救中。



▲竹科知名氣體公司上午傳出爆炸，目前仍在搶救中。（圖／記者陳凱力攝，下同）

目擊者A說，上午10時許突然在竹科附近聽見爆炸聲響「超大聲的，還以為是共軍打過來了」。目擊者B則說，這間氣體公司位於竹科力行五與力行路上，一旁的火勢非常大，濃煙陣陣疑似儲氣槽爆炸，現場消防人員正在搶救中。

新竹市消防局表示，上午10點20分左右獲報，目前已經出動四個分隊前往現場支援，初步了解是電器室起火，起火原因尚不明，火勢還未控制。

這起火警，也造成園區部分用戶發生電壓驟降，台電表示，經查為園區內某161kV特高壓用戶廠內設備故障跳脫，引起鄰近電網電壓擾動，台電公司供電設備未受影響，持續維持園區雙迴路供電。

▲▼竹科亞東氣體旁一處變電室公司上午發生火警。（圖／縣議員邱振瑋提供）



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