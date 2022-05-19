體溫飆破「1數字」超危急　李秉穎：超過24小時才是真正退燒

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

基隆年僅2歲的林姓男童確診染疫，13日晚間高燒42.4℃，醫師診斷為病毒性腦炎，但仍不幸死亡。而台大醫院小兒科醫師李秉穎指出，人體會有體溫調節系統，通常發燒到41度，身體會開始踩剎車，但要特別留意，並不是有退燒就好，要觀察24小時都沒有再發燒，才較為穩定。

台大醫院小兒科醫師李秉穎在資深媒體人周玉蔻的廣播節目中提醒，雖說兒童感染新冠在數據上來說，重症或死亡機率是低於成人，但「還是會發生」，且一旦發生，這所謂機率就是100%，沒有可能性的問題。不過，基隆2歲男童確診引起腦炎，醫師也說，其實很大部分病毒在兒童身上都較容易發生腦炎情況。

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李秉穎表示，目前還無法得知是否因為兒童的腦部發育比較不成熟，病毒較容易穿過而引起腦炎，但重點是發作就會很猛爆，一下子破壞人的神經組織「救都來不及救。」醫師表示，以基隆這位兒童出現高燒42度C的情況來說，一般感染症不太會出現這麼極端的狀態，因為人體有體溫調節系統，若超過41度，身體就會辨識這是有害的溫度，便會踩剎車。

一旦到了42度C，可能代表「腦部體溫調節系統失效了。」李秉穎強調，這是非常危急的情況，所以醫師們才會一直強調，預防重於治療，即便有什麼抗病毒藥物，但碰到嚴重感染時，很多是無法緊急剎車的，因為組織已經受到破壞。

李秉穎也提醒大家，很多家長以為退燒就沒事了，但「常常只是假象」，無論是孩子或成人，「退燒24小時」才叫真正退燒，因為生病的狀態本來就是起起伏伏，一天若發燒一兩次，代表病還沒好，身體仍持續受感染，所以要繼續留意，24小時都沒燒上來才能說是穩定。