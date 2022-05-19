快訊／衛福部：疫情進入「廣泛社區流行階段」　高峰預估5月下旬

▲本土疫情嚴峻，圖為中正紀念堂車來速PCR篩檢站。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

本土疫情持續延燒，18日確診人數更達85,310例。行政院院長蘇貞昌19日在行政院會聽取衛福部「COVID-19疫情現況及應處作為」報告，衛福部表示，目前全球疫情有回升跡象，國內疫情則進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落於5月下旬。

衛福部統計，本土病例累計981,141例，本土感染968,742例，而近一週(5/12-18)新增475,497例，較前一週(5/5-11)之302,597例明顯上升，進入廣泛社區流行，病數持續快速增加。

▲衛福部疫情最新統計。（圖／翻攝衛福部行政院會報告）

衛福部指出，因應國內疫情逐漸進入高峰，現階段防疫策略為，逐步減輕剛性防疫措施，簡化自主回報與公衛行政負荷、協助高風險縣市增開大型PCR採檢站、簡化及多元化看診給藥流程與管道、增設學齡前兒童綠色通道、充實疫苗、藥物與快篩試劑物資供應、提升全民疫苗涵蓋率、從使用者角度，明確引導各防疫對象應注意與配合之作為。

而針對減輕醫療衛生單位負擔並維持防疫韌性，北北基桃新設8處大型採檢站，分散急診採檢壅塞；完整接種3劑疫苗之確診者同住家人，得選擇免居隔並自主防疫7天，快篩陰性後可外出上班採買，但仍禁止聚餐或前往人潮擁擠處；國高中生因待5月下旬全國國高中第三劑接種作業進行後，可適用此制度；並持續優化自主回報系統及開單流程，減少平均開單所需時間。