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民進黨正國會立委開第一槍　呼籲政府延長必要紓困措施

▲▼立法院「延長紓困銜接振興 共營社會互助網絡」記者會（民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、黃秀芳、吳琪銘、莊競程、陳秀(寶)、蔡適應等人共同出席）。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳歐珀等人召開「延長紓困銜接振興，共營社會互助網絡」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國內確診人數持續攀高，連帶衝擊各行各業，民進黨派系「正國會」立委19日共同召開記者會，呼籲政府延長必要紓困措施，並針對弱勢產業及勞工加強政策補貼，讓民眾、產業在與病毒共存的同時能免除不安，讓台灣早日與國際接軌，邁向疫後正常新生活。

民進黨立委陳歐珀、陳亭妃、黃秀芳、吳琪銘、莊競程、陳秀寳、蔡適應等人19日上午在立法院召開「延長紓困銜接振興，共營社會互助網絡」記者會，提醒政府盡速端出因應政策，讓疫情軟著陸、產業攜手挺住困境。

陳歐珀指出，國內疫情尚未達到高峰，但是影響已經擴及各產業，根據勞動部16日公布的數據，放無薪假人數已經超過1萬5000人，創下今年高點，其中受影響最深的包括服務業1420家，人數最多的則為支援服務業8816人，尤其台灣以中小企業為主體，勢必會影響整體經濟結構。

陳亭妃提醒，行政院應統籌各部會原有紓困措施，包括延稅、降稅、租金減免、利息減免等，政府要有打延長賽的準備，如減免市有不動產租金政策，減免幅度可降低，但實施期間拉長至1年；中央與地方針對縣市政府BOT、OT等契約權利金與租金，應比照辦理做必要租金減免。

黃秀芳認為，疫情持續緊張，應簡化受衝擊的中小企業與微型企業的稅負減免與優惠認定程序，如遊覽車業者應持續減免燃料稅及牌照稅，以及因疫情高峰而再次受創的餐飲業給予補助，舒緩通膨及來客數減少的壓力。

莊競程強調，這次疫情造成10萬名學生染疫，有過半是國小、幼兒園學童，對家長影響甚大，呼籲政府提出不同補助或協助方案，讓家長可以安心請假照顧孩子，同時也要應讓學生和學校有適當的防疫旅館住宿補貼。

陳秀寳則提及，受到美國升息影響，台灣銀行連動升息，對於申請貸款的中小企業同樣是一個負擔，政府應寬限讓貸款利率不隨央行利息波動，訂出利息寬限期間；弱勢個人及家庭面對沉重的房貸及貸款壓力，金管會應儘速提出緩繳或展延措施，企業資金貸款及融資限制上延疫彈性處理。

蔡適應表示，紓困與振興政策要雙管齊下，針對衝擊要做好佈署與規劃，建議政府提供一定快篩試劑給餐飲業、客運、計程車業者自主快篩，讓消費者安心消費。另外，藝文團體除每場定額補助外，也可再額外補助錄製線上節目節目部分成本，協助台灣數位軟實力的深耕與轉化。

陳歐珀呼籲，政府在疫情最後階段的紓困與振興政策要對症下藥，提供弱勢產業、勞工與家庭即時的幫助，國人齊心共營社會互助關係，儘速迎向疫後與世界重新接軌的正常生活。

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