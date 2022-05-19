一家6口白關10天！霸氣老闆照付薪　2人再捐百份餐給林新醫護

▲女會計收烏龍簡訊白關10天，老闆霸氣照付薪水2人「再捐100份餐點」。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

烏龍事件最後的結果卻讓人感動，印證台灣最美的風景是人！台中南屯林新醫院誤植PCR篩檢結果，導致一位陳姓女會計被白關10天，連帶5位家人也居隔3+4天。今天陳姓女會計出面受訪，指出醫院還沒有回覆到底如何賠償，但能理解體恤醫護人員辛勞。而她任職的餐飲集團執行長林湙埕相當霸氣，決定照付10天共1萬多元薪資給陳姓女會計，讓陳女相當感動，也宣布捐出一半薪水，與集團合捐100份炒飯跟飲料，明天11點30分就會送到林新醫院，慰勞醫護辛勞。

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▲女會計在5月7日收簡訊通知確診。（圖／民眾提供）



陳女表示，當初因為身體有症狀前往醫院就診並採檢，之後接到簡訊通知確診，由於當時政策確診者必須居隔10天、同住家人為密切接觸者必須居隔3天，因此同住的先生、弟弟、弟媳還有兩個小孩等總計6人都被關在家。

陳女透露，自己中間有不舒服，也視訊看診投藥，吃了清冠一號，並篩檢兩次都是陰性，直到解隔前因需要居隔證明要向公司請假以及保險理賠等事宜，所以詢問了投藥的診所，這時診所才告知「PCR結果是陰性不是陽性」，她聽完全身冒冷汗，當天隨即通報1922這起烏龍事件！

▲陳女家人上臉書爆料，才讓事件曝光。（圖／民眾提供）



陳女說，該走的流程都走完了，烏龍事件也導致從事警察跟軍職的家人也被迫居隔，小孩也無法到校上課，影響非常大，強調「沒有要為難醫護跟衛生局，也體恤醫護人員的辛苦，但醫院要給的補償還是要補償！」

▲陳女任職的餐飲集團老闆霸氣，照付10天薪水，且2人再捐100份餐點給林新醫院。（圖／民眾提供）



陳女任職的餐飲集團執行長林湙埕也說，全台灣疫情嚴重，能體會醫護相當辛勞，雖然員工因這起事件被烏龍隔離10天沒上班，但這10天仍會照付薪水，陳女聽到決定捐出一半薪水應援醫護，身為老闆的他當然要「贊聲」，不僅薪水照付，還要加碼50份炒飯飲料，合計100份給林新醫院。林湙埕提到，確診人數越來越多，也辛苦醫療人員，希望這件事情能有完美Ending，不要再造成衛生局跟院方困擾。