和比特犬同住！9歲女童陳屍家中「全身咬痕」　被恐怖媽活活打死

Mother charged in death of 9-year-old NYC girl https://t.co/h3UlXpCvQG pic.twitter.com/gvM1GZMyS0 — New York Post Metro (@nypmetro) May 16, 2022

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林9歲女童莎琳(Shalom Guifarro)被人發現身受重傷，急救後不治身亡，身上到處都是被媽媽虐打造成的傷痕，還有許多不明咬痕，警方已依謀殺罪將48歲母親夏曼(Shamaine Cato)逮捕，由於女童與比特犬生活在一起，目前還在調查咬傷造成原因。

紐約警方表示，夏曼15日把孩子打到奄奄一息，等了2個小時才撥打電話報案，警方下午1時抵達時雖然試圖急救，女童仍然不幸身亡，其身上多處有咬痕，頭部、背部、手部則有瘀傷，死因判斷是鈍器敲擊頭部造成的外傷，故以謀殺案進行調查。

夏曼目前被控謀殺、過失殺人、攻擊、危害兒童福利和非法持有武器等多項重罪。位於莎琳家樓下的餐廳老闆哈布赫(Bart Hubbuch)表示，2年前夏曼帶著2名女兒搬到這裡，2名小女孩十分有禮貌，可是卻常聽到媽媽在家裡對她們大吼大叫，家中還養了一條比特犬，時常傳出惡臭。

▼女童慘死在家中，警方依謀殺罪逮捕母親。（圖／示意圖／CFP）