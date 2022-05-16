女綁架朋友「3個月大男嬰」假裝懷孕　男友感動當爸發現真相崩潰

▲女子為了向男友騙婚，竟然綁架男嬰。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國加州聖荷西市3個月大男嬰布蘭登(Brandon Cuellar)上月在家中遭人搶走，警方調查發現，43歲女子葉塞尼亞(Yesenia Guadalupe Ramirez)在犯案前便向男友謊稱自己懷孕，為了挽救與對方的感情竟然不惜綁架別人小孩。

男嬰布蘭登上月和奶奶外出購物返家，奶奶忙著把車上物品卸貨時，突然遭人擄走。男友馬奎茲(Francisco Marquez)表示，他完全沒想到，自己抱在懷中以為是親生骨肉的孩子，竟然就是布蘭登，「我以為他是我的孩子，看到新聞完全嚇壞了，所以我主動打電話報警」。

馬奎茲告訴警方，葉塞尼亞告訴他，自己獨自生下了他們的兒子，他起初不相信，結果對方把小孩的照片傳給他，後來還帶著孩子出現在他面前，「我抱著他，陪伴他睡覺，我們一起養育他」，還把男嬰命名為安吉爾(Angel Marquez Ramirez)帶去受洗，沒想到後來發現全部都是謊言。

男嬰真正的母親卡羅琳娜(Carolina Ayala)指控，她懷孕時在教會結識葉塞尼亞，現在回想起來對方一直刻意接近她，應該早就圖謀腹中胎兒。葉塞尼亞與協助綁架的28歲男子荷西(Jose Roman Portillo)被控綁架14歲以下兒童與入室竊盜罪，目前被關押中不得保釋。