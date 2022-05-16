21歲女邀前男友到性愛小屋　玩變態遊戲虐殺還找新歡一起「浴血」

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州24歲女子恩萊特(Julia Enright)迷戀變態性愛遊戲，她傳訊邀約前男友布蘭登(Brandon Chicklis)到家中樹屋尋歡，然而其實是要滿足自己的嗜血慾望，殘忍把人殺害後棄屍高速公路旁。

警方2018年6月24日接到報案，21歲男子布蘭登被家人通報失蹤，一周後才在新罕布夏州與麻州交界處附近的Rindge鎮高速公路旁找到遺體，被人發現時身體已經嚴重腐爛，根據其通話紀錄追蹤到當年21歲女子恩萊特。

警方發現恩萊特雖然早就與布蘭登分手，但2人時常保持聯絡，事發當天邀請對方到樹屋中玩變態性愛遊戲，結果把人殺害，另外發現，在實驗室擔任抽血醫生的她其實十分嗜血，除了在家中找到大量動物屍體與內臟，還把血液收藏在小瓶罐中。

檢察官指控，恩萊特在布蘭登抵達前，便用防水布和毯子覆蓋地板，特別買了繩索和絞鍊，還傳簡訊給新男友林德(Lind)詢問要不要一起「血浴」，顯然早已計畫殺人。恩萊特雖然辯稱是因為遭性侵才會殺人，仍因二級謀殺罪被判終身監禁。同樣被指控的林德則不願意認罪，案件仍在審判中。

▼女引誘前男友到家尋歡，卻把人殺害。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）



