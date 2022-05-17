「拿椅子狂砸槍手」英勇牧師就是他　南加州教友悚憶制伏經過

▲南加州台灣教堂發生槍擊，張宣信牧師拿椅子砸槍手，阻止更多傷亡。（圖／翻攝YouTube頻道台灣基督長老教會台北南門教會）

記者吳美依／綜合報導

南加州爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）15日發生槍擊，造成台灣移民1死5傷。倖存教友轉述，牧師張宣信（Billy Chang）趁著槍手更換彈匣時，趁機拿椅子砸向對方，其他人才有機會奪走武器，並且拿電線把兇嫌五花大綁，等待警方到來。

《每日郵報》報導，張宣信已經為教堂服務20年，深受愛戴及尊敬，自從2年前搬回台灣後，首次返回美國，並且參加教友們舉辦的歡迎午宴，未料發生慘案。

72歲教友陳傑瑞（Jerry Chen）回憶，大家吃飽飯後，紛紛爭相與張牧師合照，他才剛踏進廚房就聽見槍響，轉身一看，教友們全都瘋狂尖叫、奔跑或者躲在桌下，「我知道有人在開槍。我非常、非常害怕。我從廚房的門跑出去，並且撥打911」，卻因為驚嚇過度，一度忘記教堂地址。

▲南加州台灣教堂發生槍擊，張宣信牧師拿椅子拿槍手。（圖／翻攝臉書3Qi.tw 陳柏惟）

橘郡副警長霍拉克（Jeff Hallock）表示，槍手身上還有2把手槍，被發現後已經迅速移除，而教友們在壓制嫌犯時，「展現出非凡的英雄主義及勇氣」，成功阻止更多傷亡。

拉古納伍茲市（Laguna Woods）居民主要都是老年人，陳傑瑞也指出，大部分教友是受過高等教育、已退休的台灣移民，平均年齡高達80歲。

警方表示，60多歲槍手周大衛（David Chou）目前在拉斯維加斯擔任保全，犯案出於「政治動機」，疑似因長期不滿兩岸緊張政治局勢，心生仇恨。據悉，聯邦調查局（FBI）已朝仇恨犯罪方向展開調查。