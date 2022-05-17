加州台裔教會槍擊犯「出生台灣」！身份曝光　曾擔任預官

▲美國南加州15日一間台灣教會發生1死5傷的槍擊案。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

南加州橘郡（Orange County）一間台灣教堂15日發生槍擊案，導致1死5傷的慘劇。警方16日召開記者會證實，68歲的兇嫌David Chou，疑似是因為不滿中國與台灣的政治關係，才會對台灣人痛下毒手。據悉，嫌犯中文名為「周文偉」，出生於台灣，甚至曾在台灣當過預官，隨後才前往美國。

現年68歲的周文偉1953年出生於台灣，曾在台灣念書，並移民美國。目前已經遭警方依1項謀殺罪與5項謀殺未遂罪逮捕，同時FBI也將此案定調為仇恨犯罪展開調查。

在拉斯維加斯擔任保全的周文偉15日開車前往橘郡，疑似是因為仇視台灣與不滿兩岸情勢緊繃，因此轉而向台灣人下手。事發當天他進入日內瓦長老教會教堂後，先將大門鎖上，隨後便對教堂內的民眾開槍，造成1人死亡、5人受傷。據悉，教堂內的人根本就不認識周文偉。

▲南加州台灣教會兇嫌周文偉（David Chou）。（圖／達志影像／美聯社）



另一方面，周文偉早年移居美國，並且在多個城市居住過。他目前獨自居住在拉斯維加斯，但妻子與小孩仍在台灣。不僅如此，周文偉在台時期也曾擔任預官，不過根據美國警方說法，他在台灣居住時並未受到歡迎，疑似因此對台灣與台灣人產生不滿。

根據《中央社》報導，經駐洛杉磯辦事處調查，周文偉為台灣移民。早年移民美國的台灣人護照上的出生地雖為「Repubilc of China」，但是在美國當地的官方移民文件上多註記為「中國」（China），周嫌疑似是因此才會被誤認為出生於中國。

警方指出，周文偉不但開槍掃射在場民眾，還在教堂內投擲疑似汽油彈的爆裂物。而他身上除了2把購自拉斯維加斯的9釐米半自動手槍外，也被搜出多袋彈匣，顯然就是預謀犯案。

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