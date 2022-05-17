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「本是一場邪惡大屠殺」台裔醫師擋子彈亡　他還原槍殺經過：英雄

▲▼鄭達志。（圖／翻攝推特）

▲鄭達志身亡，美式足球後衛約翰尼·斯坦頓（Johnny Stanton）在推特發文悼念。（圖／翻攝推特）

網搜小組／劉維榛報導

南加州橘郡（Orange County）一間台灣教堂15日發生槍擊案，釀台灣移民1死5傷，其中死者是台裔醫師鄭達志（John Cheng），美國內華達大學拉斯維加斯分校政治系助理教授王宏恩轉述員警說法，若鄭達志沒有挺身而出，「本來這會是一場教堂裡邪惡的大屠殺」，也還原當時槍殺驚悚過程。

綜合外電報導，兇嫌周大衛（David Chou）在拉斯維加斯擔任保全，因不滿中國與台灣的政治緊張，進而針對台灣人下手，15日下午，周大衛開車前往拉古納伍茲市的日內瓦長老教會教堂，先將大門鎖上後，對教堂內的信眾開槍，造成1死5傷慘劇。

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王宏恩稍早於臉書表示，原本教堂人員都不認識這位嫌犯，但聽他講著熟悉的口音，就讓他進來參加活動。而嫌犯抓緊時機，把大門用鐵鍊鎖起來、擠了強力膠，然後掏槍出來，對準滿堂大多是退休長輩的教友，車上還有汽油彈，「警方說這是預謀過、準備大規模殺人的行為。」

▲▼南加州台灣教會兇嫌周大衛（David Chou）。（圖／達志影像／美聯社）

▲兇嫌周大衛，FBI已朝仇恨犯罪（hate crime）方向展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

王宏恩說道，鄭達志面對持槍的嫌犯，且身後都比他年長的退休台灣同胞，其中包含他年邁的母親，鄭達志選擇衝上去面對槍，並還原鄭達志不顧一切救援過程，「企圖解除嫌犯的武裝，被近距離開槍射擊，最後嫌犯企圖再射時卡彈，此時牧師丟椅子砸中嫌犯，其他教友再壓上去制伏嫌犯。」

鄭達志的壯烈犧牲，換來更多的倖存者，王宏恩不禁哀悼，「警方認為，沒有鄭醫師的英勇表現，本來這會是一場教堂裡邪惡(evil in the church)的大屠殺」，台裔醫師鄭達志的決定與勇氣無疑地稱得上英雄二字，擋下了統派成員基於政治動機的濫殺。

該文章貼出後，底下網友也難過回應，「他的一生都在救人，直到生命的最後一刻」、「鄭醫師的英勇抵抗值得銘記，不能輕易忘懷這個悲劇的來龍去脈」、「他是個英勇的天使，犧牲了自己，拯救了教堂裡其他人」、「救人到最後一刻，英雄」。

▲▼南加州台灣教會槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾哀悼鄭達志犧牲而亡。（圖／達志影像／美聯社）

根據了解，52歲鄭達志出生在台灣，一歲時跟隨父母移民到美國。鄭達志在德州取得醫學學位後，到洛杉磯加大實習、並在南橙縣開業行醫，他因熱愛運動所以也義務擔任當地多所高中校隊的隨隊醫師。

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