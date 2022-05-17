加州教會槍手身份曝！車內留親筆紙條　怒寫「台灣不是國家」

記者張方瑀／綜合報導

美國南加州橘郡（Orange County）的台灣長老教會15日發生槍擊案，造成台灣移民1死5傷，兇嫌周大衛（David Chou）目前已遭警方逮捕。警方指出，周大衛年輕時住在台灣時曾遭欺負，因此相當仇恨台灣人，甚至在他的車上發現字條上面用中文寫著，台灣不應該是一個獨立國家。

現年68歲的周大衛1953年出生於台灣，在台當完預官後才移民美國，根據《華盛頓郵報》報導，橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）表示，周大衛對「台灣與中國之間的緊張政治局勢」感到不安，警方也在他的車上找到一張用中文字寫的紙條，裡面清楚表達周大衛對台灣人的仇恨，以及他認為台灣不應該是一個獨立國家，起因是他年輕時曾在台灣居住，但當時他並不受到歡迎。

▲▼南加州台灣教會槍擊案造成一名醫師死亡。（圖／達志影像／美聯社）

巴恩斯指出，周大衛在開槍之前從教堂內部將門關上，而他的手中還有一袋汽油彈和一袋額外的彈藥。

目前警方正在對周大衛進行聯邦仇恨犯罪指控調查，而這起槍擊案導致1死5傷，所以周大衛需面連一項預謀殺害和五項謀殺未遂重罪指控，預計在當地時間17日進行傳訊另外，警方表示，周大衛和教會及其他成員沒有任何直接關係，而他也是單獨行動。