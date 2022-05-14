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苗栗+649！12歲以下幼童佔1成　61所校園103班級停課中

▲0514苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲苗栗縣今日新增649例本土確診，今年以來已累積5599例。（圖／苗栗縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

苗栗縣今(14日)新增新冠肺炎本土確診649人，其中男性303位、女性346位，年齡分布1歲以下至92歲。昨(13日)於4個社區PCR常設篩檢站共採檢719人，陽性286人，陽性率達39.8%。校園停課包括國小39所、77班及幼兒園22所、26班，合計61所、103班。

苗栗縣衛生局長張蕊仙表示，民眾於居家隔離、自主防疫或居家檢疫期間，使用快篩試劑檢測結果陽性，可透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果；如居家環境設備無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者，可委由非居家隔離親友攜帶健保卡及快篩試劑至診所或負責居家照護之責任院所(含衛生所)請醫師確認。

▲0514苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

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▲今日確診分布。

隨著確診人數增加，兒童染疫情況將越來越多，苗栗縣今天12歲以下兒童確診69人，佔確診人數10.64%，6-12兒童莫德納疫苗有超過3千人以上接種，施打率11%。

為提供本縣學齡前兒童(6歲以下)優先照顧，避免過多就診者排擠兒童之待診時間，協調本縣衛生福利部苗栗醫院即日起開設學齡前兒童就醫綠色通道(防疫急門診)，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。有發燒及咳嗽等相關症狀請至急診發燒篩檢站 ；無相關症狀則可至兒科門診 ，如有疑問可撥打苗栗醫院037-261920洽詢。

▲0514苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲▼校園停班停課名單。

▲0514苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲0514苗栗縣疫情。（圖／苗栗縣府提供）

▲三類人快篩通報流程。

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