高中生被「九宮格」與媽在家困火場　爸隔空指引助妻兒逃過一劫

▲苗栗一間透天厝發生火警，屋主的妻兒受困火場內，還好屋主透過電話安撫、指引，兩人才順利等到消防人員抵達獲救。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗某社區一棟透天厝今日上午發生火警，由於起火地點疑似從一樓客廳發生，屋內的媽媽、放防疫假的高中兒子只能往二樓逃生，在外工作的爸爸聽到妻兒受困，透過電話冷靜指引兩人逃生，之後消防人員快速控制火勢，母子二人也被消防人員安全救下。

消防局上午接獲報案，人員抵達時一樓鐵捲門內還不時竄出濃煙和大火，人員一邊降溫，一邊撬開鐵門，不過因為一樓客廳有許多易燃物，控制不易，當時屋內除了李姓屋主的妻子，還有受防疫九宮格影響而在家居隔的高中兒子，而屋主則因擔任市公所清潔隊工作，並未在家。

▲消防人員抵達時一樓鐵捲門內還不時竄出濃煙和大火，人員一邊降溫，一邊撬開鐵門，不過因為一樓客廳有許多易燃物，控制不易。

李姓屋主接到妻子求救電話連忙趕回家，一方面安撫妻兒緊張情緒，另一方面快速思考家中逃生動線，透過電話指引妻兒往2樓後方避難，直到火勢控制後，消防人員才進入二樓，平安帶出兩人。

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