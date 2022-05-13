老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉　稽查結果出爐

▲新竹老司機圈傳出有確診酒店小姐還上班，不過新竹市府深夜突擊後查無不法。（示意圖／記者張一中攝）

記者陳凱力／新竹報導

疫情持續嚴峻，每日新增確診人數不斷創新高，許多人工作與生活因此受到影響。近日有民眾聽聞「老司機圈」傳出有酒店小姐確診還上班，氣得他當場向衛生局檢舉。不過新竹市衛生局昨晚稽查後，並未發現有確診者，同時場域內人員也均符合「打滿3劑疫苗」規定，因此本案成為一起無頭公案。

新竹市府證實收到這名「老司機」檢舉，直指在好友圈訊息裡，看到常去光顧的北區東濱路某時尚酒店有小姐確診，發現有小姐確診還被逼上班，嚇得他取消預約還向衛生舉檢舉。

由於「老司機」檢舉時僅轉告「傳聞」，無確診者身分等明確事證，市府人員昨（12日）深夜突襲稽查，不只未發現「有確診者上班」，同時酒店也符合「進入八大場所場域內所有人員均需完成3劑疫苗施打」防疫規定，因此目前為止仍查無不法。

市府表示，若個案違反隔離規定屬實，將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第 15 條開罰二十萬以上一百萬以下罰鍰；而營業場所若違反相關防疫規定，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定爰依傳染病防治法第70條第1項第3款規定裁罰新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰。

市府也表示，目前防疫規定僅針對確診者、與確診者密切接觸的家人或九宮格做出明確規範，若僅是「非三類」的一般民眾快篩陽並不等於直接確診，只要做好自我健康防護即可，市井間的傳聞或許是快篩陽所造成的誤會也不一定。

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