居隔太多買不到！　台中立德里「應援團」...快篩直送你家

▲▼居隔太多快篩太少，台中立德里長發起「有借有還」快篩應援團。（圖／江和樹臉書提供）

記者鄧木卿／台中報導

隨著本土確診個案增多，居家隔離人數也多，但多數民眾在3+4的最後一天要解隔前，卻常買不到快篩劑無法出門，台中市大里區立德里長江和樹仿效台北市議員苗博雅作法，也推出快篩互助應援團，昨晚開始後已接獲40多人申請，里長服務處人員表示，希望拿到快篩且解隔的民眾，最好在3天內歸還，有借有還，讓愛循環。

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江和樹表示，他接到許多民眾打電話求助，希望能協助購買快篩，他非常樂意把自費購買的快篩提供給民眾救急，但一個人的力量微薄，沒有那麼多的快篩可供民眾借用，眼看快篩數量越來越少，於是希望集結眾人之力，以「互助互信」的方式，發揚「社區共好」價值，共同幫助有需要的人度過難關。

江說，他看見台北議員苗博雅等多名議員發起串聯快篩互助，非常認同這個活動，因此也從昨晚開始仿效推動。

1、你急需：網路填表，說明急需快篩的原因，留下你的聯繫資訊。

2、我借你：一戶限申請一個，確認資訊無誤後，派人借一劑快篩到你家。

3、有借有還，讓愛循環：拿到政府發的快篩，或自己買到快篩後，最好在3天內還給服務處，讓我們可以繼續幫助下一個人。