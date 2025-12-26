嘴秋男PO文「丟煙霧彈不揪」！嘉義警上門逮人　10萬交保限制住居

▲屏東男子發表模仿犯之恐嚇公眾言論，警方持拘票逮捕後，移送複訊後諭知10萬交保。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



記者翁伊森、陳崑福、黃資真／嘉義-屏東報導

北捷台北車站、中山商圈12月19日發生隨機殺人案，網路掀起一波「模仿效應」，一名吳姓男子日前在Threads發文「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等言論，被嘉義縣警察局刑事大隊科偵隊查獲，迅速持拘票將吳男拘提到案，移送屏東地檢署複訊後，檢方諭知10萬元交保，並限制住居。

嘉義縣警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊於網路巡邏時，發現有網友在Threads發文「現在揪一個去中山誠品玩」、「丟煙霧彈不揪」等模仿犯罪之恐嚇公眾言論，為避免引發群眾恐慌及可能的模仿行為，專案小組除同步通報平台下架該不法文章，更利用數位鑑識、科技偵查技術鎖定吳嫌真實身分動向，於25日持檢察官簽發之拘票，迅速將犯嫌吳姓男子拘提到案，並查扣相關證物，後續將釐清犯罪事實及動機。

屏東地檢署同日訊問後，認吳男涉犯恐嚇公眾等罪嫌，諭知10萬元交保，限制住居，定期向指定之派出所報到，並禁止散布恐嚇公眾之言論。

警方表示，吳嫌之行為涉嫌觸犯《刑法》第 151 條「恐嚇公眾罪」及153條「煽惑他人犯罪」，最高可處二年以下有期徒刑。並強調，任何人在網路公開平台發表有關暴力模仿、或針對特定公共場域進行恐嚇之言論，不論是否具備實際執行意圖，只要足以造成大眾不安與危害公安，絕非言論自由保障的範圍，警方定當從嚴從速究辦。

嘉義縣警察局呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

屏東地檢署防範恐怖攻擊應變小組對於發表恐嚇公眾言論之情事，力求嚴查速辦，呼籲民眾不發送、不轉傳未經查證之訊息，共同守護社會秩序與安寧，遏止恐怖攻擊模仿效應擴散。