全面快篩陽=確診！侯友宜再喊話　陳時中曝努力方向「改善PCR速度」

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

新北市長侯友宜持續喊話希望全面「快篩陽即確診」，憂心若堅持PCR恐錯過黃金治療時間。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，現在重點應該在於改善PCR的速度，在陽性確診之後，能夠快速給藥。

從昨天開始，居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象可以快篩陽性經醫事人員判定確診，不用經過PCR，不過，新北市長侯友宜多次呼籲「快篩陽性等於確診」應全面開放，他14日上午受訪再度喊話，增加篩檢量能不是解決問題的根本，新北市社區篩檢站陽性率達9成，「一個快篩陽的民眾，還要去忍受日曬雨淋、颳風下雨，在那邊苦苦排隊做PCR？」憂心若堅持PCR恐錯過黃金治療時間。

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陳時中今日說明，快篩陽即確診「這裡面無法完全等同」，但如果是高風險群，現在已經有相關措施，例如長照機構染疫，快篩陽就快速給藥；至於一般沒有特別風險是否這樣做，就要顧慮仿單相同度，事後醫療責任問題，是否利大於弊，這要比較保守。陳時中強調，這現在是要改善PCR的速度，陽性確定之後，是否就會快速給藥。

陳時中昨日也從兩方面分析，第一、如果快速隔離治療，然而快篩有7%~15%偽陽性，可能會有限制人身自由問題；第二、快速給藥，同樣的7-15%快篩陽性者並非確診者，是不用給藥的，這些緊急使用授權藥物，發生有副作用 ，醫療責任誰來負？