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竹市+1243！線上診斷需求增　39診所加入視訊診療

▲0514新竹市疫情。（圖／新竹市政府提供）
▲新竹市今日新增1243名確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（14）日新增1,243名確診個案，今（111）年以來累積7,609名確診個案，分別安排就醫、集中檢疫場所或申請居家照護，目前仍住院中之確診者有79人，居家照護者為4,962人、居家隔離者為981人。

衛生局提醒，指揮中心宣布自5月14日起，居家隔離、自主防疫及居家檢疫3類對象快篩陽性時，除透過遠距醫療方式，由醫師確認快篩結果即可通報確診，管道新增可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣／檢測片至診所或負責居家照護之責任院所請醫師確認，截至今（14）日，本市已有39家診所提供視訊診療服務，如有需求可先電話預約掛號。

其它民眾若自覺有症狀或快篩陽性，周一至週五自行前往新竹市社區篩檢站（上午09-12時、下午13-16時）、國軍醫院急診室外採檢站（上午09-12時）、馬偕醫院（下午13-16時）、 南門醫院（上午09-12時；下午14-17時），及「COVID-19指定社區採檢院所」，經醫師評估後進行PCR採檢，如有疑問，皆可洽關懷中心專線03-5320900諮詢。

另，市府表示，下周（5/16至5/20）起，本市開設中正市場施打站（中正路245號2樓），請尚未完成三劑疫苗接種者，儘速至新竹市疫苗施打預約平台預約接種。

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