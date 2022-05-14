淋雨排隊到山下！被嗆「信義區の快篩乞丐」　她怒：側翼就是噁

記者邱晟軒／綜合報導

台北市松山慈惠堂今明兩天準備4000組快篩試劑，供民眾免費領用，然而，大批民眾冒雨排隊的景象，卻遭臉書粉專《鄉民挺起來》酸爆「信義區の快篩乞丐」。對此，國民黨籍北市議員徐巧芯氣得痛罵「綠營側翼就是噁心！」

徐巧芯今天在個人臉書發文表示，綠營側翼的水準就是沒下限。繼臉書粉專《Mr.柯學先生》罵民眾願意排拉麵卻抱怨排快篩是巨嬰以外，又出現一個沒良心的粉絲頁繼續批判普通民眾。

徐巧芯指出，慈惠堂體諒民眾買不到或有困難買快篩的辛苦，免費發放共計4000劑快篩，許多民眾前往領取，可能每個人有自己的苦衷與困難，竟然被綠營側翼說他們是「快篩乞丐」？

▲松山慈惠堂今起連續兩天發放免費快篩，大批民眾冒雨排隊領取 。（圖／記者李毓康攝）

徐巧芯呼籲，民主進步黨臉書要不要做個圖卡撻伐一下？這才是在亂吧，以及缺乏跟人民站在一起的決心吧？她認為「還是碰到自己人就沒關係？不是很嗆？怎麼周玉蔻耍特權不敢罵、焦糖說政府要人民『積極染疫』不敢反駁，面對塔綠班動不動攻擊辛苦人民的行為繼續裝作沒看到？」

徐巧芯痛批，民進黨放任側翼治國、小編治國，最終一定會被真實的民意反噬，「真的就是一句話，噁心！」