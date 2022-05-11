1歲女兒遭護理師誤剪手指！母怒：這是該犯的錯嗎...醫院回應了

▲苗栗一名女童被護理師誤剪傷小指頭。（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗一名1歲多女童因不明原因反覆高燒到醫院就診，雖快篩PCR陰性，但醫師仍建議住院找出病因，未料，女童從急診室轉進病房後，被護理師誤以剪刀剪傷右小指，小女童爆血大哭，家屬則氣憤又不捨。事後，雖然院方幫縫了2針，但女童家屬仍上臉書社團《爆料公社》PO文抱怨。院方今低調回應，表示會負起疏失賠償、醫療照護責任，同時再加強員工訓練。

女童母親在臉書社團《爆料公社》PO文，9日孩子因持續發燒掛急診，雖快篩（PCR）為陰性，但孩子在家活動力差，體溫始終燒燒退退，最後醫生評估，建議住院治療找病因。

孩子從急診室留觀轉入病房，護理師持剪刀幫孩子拆膠帶，結果一刀竟從孩子的小姆指剪下去，當場爆血。

▲▼小女童的小指頭被剪了一塊肉，外科醫師緊急幫忙縫了2針。（圖／翻攝臉書社團《爆料公社》）

家屬說，看到視訊中一大包紗布綑起來止血，孩子哭鬧不停，外科醫生說要「縫兩針」，批「小孩身體不適夠煎熬，還要莫名挨兩針」、「縫完看到傷口才知道那麼大洞」，「後來護士說往上通報」，家屬就想說等看院方處置，結果只等到「針對妹妹外科美容部分他們(醫院)會吸收，可是道歉就說不好意思，如果長輩有什麼意見可以提出」。

家屬質疑，「很多人說態度決定一切，護理師對妹妹說對不起，護理長也跟妹妹道歉，然後沒了」，第一次遇到這種事情，也不知道該怎麼辦，媽媽在現場但不知道該怎麼做，「想報警但又怕被趕出院」。

家屬說，「很多人說家屬到底要什麼？我今天如果知道我要什麼的話，我就不用貼文了，我自行解決」，反問「醫院沒有處醫療疏失的SOP嗎」，「後續的美容不外乎就是外科門診而已啊，疫情嚴重，醫護人員忙翻了，請問跟剪到手指怎麼回事？所以現在開始醫護人員有任何疏失都是家屬該承擔的嗎？這是該犯的錯嗎？」

院方今日接受媒體訪問時低調回應，當因女童的右手背固定軟針膠帶貼的很緊，護理同仁才會拿剪刀要拆除，想幫她重新固定，過程中可能因女童緊張躁動，才會發生誤剪小拇指的意外，外科醫師也立即為女童縫合，並派人慰問和關懷，院方表示，會負起賠償責任，但家屬目前尚未提出具體訴求，未來也會加強護理人員的在職教育訓練。

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