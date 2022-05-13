在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

▲今天是湖口紓困金發放首日，一大早就有許多民眾備好資料證件前往排隊。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣湖口鄉公所3000元紓困金今開領，一大早就出現排隊潮，湖口鄉公所表示，今天來領紓困金的民眾相當踴躍，排隊秩序良好，首日發放已完成8成5的進度，後續還有3天可排隊領取，請民眾按通知的時間來排隊即可。

湖口鄉是新竹縣繼橫山、新埔與關西鎮發放紓困金，第4個自行運用經費發放紓困金的鄉鎮，每人發3000元紓困金，金額是4鄉鎮最高，只要今年2月28日（含）前設籍湖口鄉的鄉民皆能領每人3000元現金，符合資格的有8萬80人，約2萬9647戶，所需費用約2.4億元。

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湖口鄉公所今天開始分批發放，考量疫情以村鄰為單位，在集會所或宮廟發放，不少爺奶婆媽們一早帶著通知單、全家的身分證、印章來領錢，一整疊裝滿現金的紅包袋握在手裡，笑得合不攏嘴。

▲▼鄉公所表示，居民排隊秩序良好，發放過程順利，除了幾個人比較多的村里呼叫支援外，其餘狀況都不錯。





湖口鄉公所表示，今日一共安排3個活動中心與8個集會所發放，以5位工作人員、4名義警、警察、4名志工、4名村里長為一個小組， 一小組負責一個發放站，大致排隊秩序良好，少數幾個村因為人比較多，臨時又安排增援人手，下午3點後就差不多消化完畢。

鄉公所說，這一次發放仍有少數人無法領取，例如170名在國外讀書、工作超過2年而被遷出戶籍的民眾，還有少數外籍配偶，因未領身分證而失去請領資格。鄉公所也提醒「提早排隊可是會白忙一場」，請民眾務必按通知單分配時間前往領取。

▲本次紓困金受惠約8萬人，所需經費約2.4億，今日發放首日，就已經完成了8成5的進度。

▲主秘陳能鎬(左1)與中正村長張德謙(右1)都前往現場協助支援。

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