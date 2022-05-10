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桃捷三心六線路網2.0版本獲交通部同意　新增11路線122.7km

▲桃園市政府捷運工程局規劃的第二階段路網2.0版本，日前通過交通部同意備查。（圖／桃園市政府捷運工程局提供）

▲桃園市政府捷運工程局規劃的第二階段路網2.0版本，日前通過交通部同意備查。（圖／桃園市政府捷運工程局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府捷運工程局推動的捷運第一階段三心六線路網興建工程正進行中，延續規劃的桃園捷運第二階段路網2.0版本，捷運局已完成整體捷運路網規劃，並於5月6日通過交通部核備同意備查。捷運局指出，第二階段捷運路網擴充原則，以目字型的第一階段環狀線以外，新增11條路線總計122.7公里，以擴大捷運服務桃園市民範圍。

市府捷運局指出，目前桃園捷運綠線主線工程完工前，依據都市發展與市府財政能力，排出優先發展順序，依次一條條提報中央審議。其中桃園第一階段三心六線路網中，機場捷運線已經通車，綠線邁入第4年施工期，高架段橋樑與站體結構已經成型，市區段地下潛盾施工也進行中。綠線從規劃到動工，歷經無數挑戰，綠線的完工日期已指日可待，預計主線將在5年內左右完工。

市長鄭文燦表示，桃園鐵路地下化先期工程陸續在中壢站區、桃園站區與平鎮站區展開，鐵路地下化主體工程已上網招標動工在即，這項關係桃園市百年建設工程，目前已進入全面施工階段，未來將翻轉桃園、中壢前後站，縫合鐵路沿線之阻隔。

▲桃園市政府捷運工程局施工中的捷運綠線工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府捷運工程局施工中的捷運綠線工程。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園捷運棕線、綠線延伸至中壢已完成綜合規劃報告，捷運局提送中央審查中，三鶯線延伸八德綜合規劃報告也已完成，預計5月提送中央審查，三心六線第一階段路網，全都在穩定進度表內。

鄭文燦強調，鑑於桃市人口持續不斷增長，從2014年底的205萬人，至2022年2月底已增長為227萬人，城市交通必須跟著都市發展預先規劃，市府於2018年啟動「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」，依據最新桃園國土計畫治理原則、人口發展、旅運需求、交通瓶頸等考量，以輕軌系統規劃，新增加「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹竹圍線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「桃園長庚線」等。

此外，基於系統資源共用原則，「桃園棕線延伸」及「綠線延伸大溪」採中運量系統規劃，共計有11條路線。本計畫於2020年完成規劃，已提送交通部審查，並於今年5月6日獲得交通部審核同意備查，未來可據此一條一條納入推動計畫。

市府捷運局解釋，「桃園中壢平鎮線」可紓解桃園中、壢區間上下班尖峰期間之交通壅塞，更能縮短通勤時間；「桃園青埔線」從桃園市立體育場經小檜溪經中路、大竹再到青埔，能有效縮短桃園區至高鐵站通勤時間；「綠線延伸大溪線」在於延伸綠線服務範圍，連接八德南區與大溪地區；「桃園長庚線」將串聯桃園、龜山與林口特定區，服務工業區通勤族之需求；「平鎮龍潭線」可紓解平鎮、龍潭交通負荷，提供沿線社區與產業聚落接駁；「桃園棕線延伸線」可提供市府行政中心大眾運輸服務；「桃園蘆竹、竹圍線」可活化桃林鐵路路廊，連結虎頭山、南崁溪與竹圍漁港等觀光景點，是交通新選擇，創造旅遊新路線；「桃園航空城線」可串聯航空城內主要發展區，打造智慧運輸都市典範；「大園觀音線」整合航空城、客運園區及草漯重劃區，形成新興生活圈；「中壢新屋線」可改善城郊聯外交通，接駁中壢、新屋生活圈；「內壢宋屋楊梅線」建構新中壢內環線，便利市民轉乘，亦可帶動埔心、楊梅地區發展。

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桃園捷運三心六線2.0版本交通部核備鄭文燦

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