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為桃捷乘客安全把關　市議員批：5分鐘以上誤點每週發生

▲市議員黃敬平曝，桃捷MKBF行車穩定度指標低。（圖／擷取自市議會網站）

▲市議員黃敬平曝，桃捷MKBF行車穩定度指標低。（圖／擷取自市議會網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司因疫情致運量下跌，虧損嚴重，10日於桃園市議會遭國民黨市議員黃敬平質疑舉債度日，每月平均仍虧損7500萬元，卻在今年選舉年才替基層員工加薪4%，還採購1萬劑快篩囤積；而攸關捷運系統穩定的行車可靠度指標(MKBF)卻低到50-60萬，致「週週5上」、創通車以來次低，並爆發主管離職潮！

桃園市議會定期會今日由桃捷公司、桃園航空城公司進行業務工作報告及備詢，市議員黃敬平指稱，光是最近這一個月內，桃捷在5分鐘以上的行車延誤事件，就發生了10次，幾乎每週都有班車延誤5分鐘以上的情形。難怪內部近來流傳一句新的Slogan(口號)：「週週5上，直達美好」，表示桃捷的系統穩定度出了嚴重問題，和內部管理有關，致行車可靠度指標(MKBF)數值不升反降！

黃敬平指出，行車可靠度指標(MKBF)，意即「每發生1件5分鐘以上行車延誤事件的平均行駛車廂公里數」，數值愈高代表營運可靠度愈佳，系統愈穩定。(例如50萬是指跑了50萬公里里程就會發生一次5分鐘以上的列車延誤)他列舉桃捷通車以來的每年MKBF平均值，2017年是22.3萬、2018年47.5 萬、2019年62.3萬、2020年129.2萬、去(2021)年107.9萬、今年目前降至約50-60萬。

黃敬平表示，員工是桃捷公司最寶貴的資產，但桃捷高層卻未善待管理之責，現在每天營運只賺170萬元(前幾年營運高峰1天賺480-520萬元以上才達損益平衡)，近半年來每月虧損7500萬元，等到今年底要選舉了，才又以防止民間企業挖角、比照軍公教調薪為由，替基層員工加薪4%、經理級以上主管加薪3%，盼能留住人才；並且搶先在2-4月買了1萬劑快篩試劑囤積，但目前只發了2、3千劑，還留有7千多劑沒配發給1200名員工！

諷刺的是，桃捷從今年1月起就有10名核心主管離職，其中特別是攸關行車安全的電子廠，4個課就走了3個課長，斷層嚴重，影響行車安全，所以反映在桃捷的行車安全指標MKBF已經低到跟通車初期差不多即可看出，就是管理不當的問題。去年桃捷跟銀行貸款借了15億元，迄今已賠近一半約7億元，按照這個速度，很快今年底就全部賠光，加上之前債臺高築所欠的31億元，總數將虧損逾45億元，等於賠掉了1.5個資本額。

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關鍵字：

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