桃園+7006！鄭文燦宣布：明社區採檢站加開「長幼三合一通道」

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長鄭文燦今(10日)上午召開防疫記者會，表示桃園截至今早10時整，共新增7006例本土個案，相較昨天人數略增；此外，鄭文燦也宣布重要防疫訊息，自明(11日)起，社區採檢站將加開「長者、幼兒三合一綠色通道」，PCR採檢、醫師看診、領藥等3項服務一次完成，且掛號費也採公費支出，不另外收取。

鄭文燦表示，目前桃園因採取居隔新制，以自主應變為主，居隔人數大幅下降，居家照護、線上診療也都慢慢往順暢方向。針對市民疑問「確診者隔離7天該怎麼算？」鄭文燦也說明，應從有症狀那天、或是PCR採檢那天開始算，當天是「第0天」，隔天才算「第1天」，以此類推。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，目前桃園7社區採檢站中，巨蛋體育館設有「快篩陽性綠色通道」，昨7站共採5533人，數量慢慢平穩，落在5、6000之間，鼓勵民眾優先前往社區採檢站，保持醫院醫療量能。

此外，鄭文燦也宣布重要防疫新措施，自明天起，將試行「長者、幼兒三合一綠色通道」，讓3歲以下幼童、70歲以上長者可以PCR採檢、醫師看診、領藥等3項服務一次完成，且掛號費採公費支出，不另外收取，目前先行選定桃園區中路運動公園採檢站(上午9時至12時)、以及中壢龍岡區採檢站(下午14時至17時)等2站實施，如果效果不錯，後續其他採檢站也會擴大實施。

針對快篩試劑，鄭文燦說明，桃園1月到5月採購近80萬劑，昨到貨12萬劑，預定今天還會配附10萬劑，民眾需求有獲得支持，八大通路也有販售亞培快篩試劑180元，如有緊急需求可以購買，而實名制快篩目前還略有排隊情況。

鄭文燦說，目前疫情正在升溫，為求提升覆蓋率，自明天開始，週三、週五、週六3天將開設26站社區接種站，週三提供莫德納疫苗，18歲以上民眾可以施打，週五、週六則提供高端疫苗，20歲以上民眾可以接種。