桃園快篩試劑短缺　鄭文燦：市府自購80萬劑支應這波需求

▲桃園市長鄭文燦今天針對快篩試劑問題時表示，市府總計購買80萬劑快篩試劑，其中到位的26萬劑已用完，部分則被中央徵用，陸續還會到達60萬劑，才能支應這波需求。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市快篩試劑不足問題，市長鄭文燦10日受訪時表示，市府在1至4月購買了35萬7000劑，其中已到位的有26萬劑，目前已經用完，後來因中央徵用，5月份加購45萬劑，桃園總計購買80萬劑，未來陸續還會到達近60萬劑，預估應該可以支應這一波需求。

鄭文燦今天上午陪同蔡英文總統、閣揆蘇貞昌出席2023世界客家博覽會世界館開工典禮，媒體詢問有關快篩試劑不足問題時指出，市府在1至4月購買35萬7000劑，其中全部到位的有26萬劑，後來中央展開徵用計畫，26萬劑都已經用完，5月份市府加購45萬劑，桃園總共購買80萬劑。

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鄭文燦說，中央配賦快篩試劑已陸續到貨，我特別謝謝在試劑短缺情況底下，中央昨天配了12萬劑，今天會再配10萬劑，我們預估應該要將近60萬劑才可以支應這一波的需求。

此外，鄭文燦強調，今天早上，我有向行政院副院長沈榮津通過電話，將快篩試劑數量核算一下，主要還有個挑戰，因很多企業有移工確診，全廠可能高達2、3000人，必須要定期快篩才能正常營運，目前各企業並沒辦法從商業通路取得足夠快篩試劑，市府仍必須要支援才有辦法，所以除居家檢疫、居家隔離、確診民眾等需求以外，桃園是最大的工業聚落，在企業快篩方面，希望未來也能讓企業自己購買，當疫情發生時，市府還是要主動支援各企業快篩。

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