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民進黨下屆桃園市長接班人　鄭文燦：尊重黨中央步調與機制

▲桃園市長鄭文燦今天受訪有關下屆民進黨桃園市長接班問題表示，民進黨有自己的步調與機制，他尊重這個步調機制決定人選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦今天受訪有關下屆民進黨桃園市長接班問題表示，民進黨有自己的步調與機制，他尊重這個步調機制決定人選。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對下屆民進黨桃園市長接班人選問題，桃園市長鄭文燦今天表示，台灣是個多元社會與族群文化的共榮，這是桃園的特色，他過去經營桃園方法就是讓大家了解每個文化都是獨特且值得欣賞的，任何一個候選人都必須站在這個傳統之上，才能夠做好城市的治理；至於接班問題，黨中央有自己的步調與機制，他尊重這個步調與機制決定最後人選。

桃園市長鄭文燦今天上午陪同蔡英文總統與行政院長蘇貞昌，出席2023世界客家博覽會世界館開工典禮，會後面對媒體關心有關下屆桃園市長接班問題，鄭文燦認為，台灣是個多元社會，族群文化的共融，這是桃園的特色，鄭表示：「我常常說，桃園不分南北、不分族群，我過去經營桃園的方法就是讓大家能了解每個文化都是獨特的、都值得欣賞，桃園市沒有文化的本位主義，只有互相學習、互相欣賞。桃園在這方面已經建立起傳統，相信任何一個候選人都必須要站在這個傳統之上，才能做好城市的治理。」

鄭文燦強調，至於下屆桃園市長人選，民進黨有自己的步調與機制，他尊重這個步調與機制決定人選，更相信桃園在改變、在進步，市民的認同感也非常強。

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