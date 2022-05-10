新北市民湧入基隆防疫專線爆量　林右昌：加強合作共同承擔

記者郭世賢／基隆報導

近日基隆市防疫專線湧入許多新北市民來電，佔了總來電數的25.28％，對此，市長林右昌表示，來電的新北民眾反映，因雙北關懷專線時間從上午9點至晚上9點，只有基隆市提供24小時服務，所以很多新北市民上班前，為詢問新的防疫措施，尋求協助的管道、諮詢、關懷等，因而打進基隆市的關懷專線。

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

林右昌指出，基隆市社區篩檢站，這兩天也湧入新北市的居民。以暖暖社區篩檢站為例，今天上午居然有2/3的民眾是來自於新北市汐止與瑞芳地區；而在礦工醫院的領藥服務中，也有1/3是來自新北市瑞芳區的民眾。

對此，林右昌強調，基隆市本來就是東北角跟北海岸區域生活圈的中心，這些地區的民眾本來也習慣在基隆就醫，基隆現在處理的已經不單單是基隆市民，更涵蓋了新北市金山、瑞芳及汐止地區的民眾。

林右昌呼籲，在面對未來疫情更加嚴峻的狀況下，希望能與新北市侯市長加強醫療整合及合作，讓生命共同體的基隆與新北共同攜手抗疫；林市長也建議中央在醫療量能的估算上，不只以縣市行政區域來做劃分，也可以進一步以生活圈作為考量。

【更多新聞】

基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫 2933人居隔4校停課

基隆孝孫「公主抱」下山打疫苗！阿公過世前一晚 求他抱最後一次

開設兒童獨立看診快速通道 林右昌：基隆3醫院提供套餐式給藥

不用等PCR結果！林右昌：基隆4醫院依症狀治療

買不到快篩！林右昌籲中央「實名制要改」：否則製造更多民怨