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基隆孝孫「公主抱」下山打疫苗！阿公過世前一晚　求他抱最後一次

▲基隆孝孫「公主抱阿公300m」下山打疫苗。（圖／基隆市中山區參選人張哲源提供）

▲基隆孝孫「公主抱」阿公，徒步300公尺下山打疫苗。（圖／基隆市中山區參選人張哲源提供）

記者郭世賢／基隆報導

大家還記得這張相片嗎？去年6月15日基隆市中山區「最感人的背影，人世間最美的風景！」孫子一路以「公主抱」的方式走約300公尺，將阿公送到施打地點打疫苗，但照片中的阿公9日過世，因孫子確診後在家中居隔，無法協助料理後事。事實上，阿公在過世前一晚，曾堅持要由孫子來抱，不給其他家人抱，似乎預感這是最後一擁抱。

基隆市中山區參選人張哲源表示，孫子平日與阿公、阿嬤三人同住，近期姊姊回家幫忙照顧阿公，9日早上阿公外出回診後返家途中，在輪椅上自然往生。不過，孫子4日確診在家居隔，14日才能解隔，目前阿公的後事由姊姊處理，聯絡設靈堂、守靈，全部的重擔都落在她一人身上，還要照顧弟弟三餐，家中還有一名90歲的阿嬤。

張哲源說，孫子因為確診在家隔離，讓他有機會陪阿公走完最後一程，但也因為確診，無法幫忙處理阿公的後事；尤其是最親、最照顧他的阿公，就突然間離開了，心情很大的失落，孫子想要幫忙，無奈因確診，只能在家關在房門內，使不上任何力。

張哲源說，「他去衛生所幫阿公的孫子詢問，才知道目前的防疫規定，針對這一塊的處理，還沒有相關的措施。」他說，能不能有任何的措施，讓阿公的孫子請假，協助把後事處理，分擔家人的負擔，讓孫子可以陪他阿公走完最後一程？讓確診者剛好也是送行者。

張哲源感慨地說，阿公的孫子因為想親力親為照顧家人，願意留在基隆家人旁邊，陪伴家人走到最後一程，孝順的小男生也為我上了重要的一課，孝親要及時最好的示範。

回顧當時感人經過，張哲源於去年6月15日晚間，在個人臉書上貼文中提及，他見到「今日中山區最感人的背影」，照片中可看到一名身穿球衣、運動褲的孝孫，以公主抱的方式，抱著阿公一步一步走下山坡，要帶阿公去打疫苗。

張哲源表示，這是他的鄰居，平時一人照顧2位老人，對家人相當孝順，因為住家地處山區，所以老人出門較不方便，考量過後決定，「從山坡上抱著他的阿公，下山到施打地點」。

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