開設兒童獨立看診快速通道　林右昌：基隆3醫院提供套餐式給藥

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市今（9日）國內本土病例新增1480例！提供基隆兒童分流看診服務，市長林右昌表示，基隆市政府與基隆長庚、部立基隆醫院與三總基隆分院3家醫院合作，開設「兒童獨立看診快速通道服務」，除急診為24小時，提供小兒科醫師看診與給藥服務，他籲請有需求民眾善加運用。

林右昌指出，基隆長庚醫院戶外防疫門診，看診時間為早上8時到11時，下午1時30分到4時；部立基隆醫院的戶外篩檢站，是早上8時到11時，下午1時30分到4時，晚上6時30分到9時。

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林右昌表示，基隆長庚和部立基隆醫院兩家醫院，由小兒專科醫師看診並提供套餐式給藥。至於，三總基隆分院正榮院區的戶外篩檢站，則於平日八時到九時僅提供症狀給藥服務，有需求民眾善加運用。

林右昌說，現在因為確診者多，醫院醫護人員也有許多確診案例以致人力吃緊，等待時間可能會長一點，請民眾也體諒辛苦的醫護人員，能夠耐心等待。而如果是緊急醫療需求，則請立即直接聯繫119派遣救護車送急診就醫。

衛生局再次提醒民眾，中央的「新冠確診個案自主回報系統」日前上路後，有的民眾誤以爲中央發送的簡訊回報連結，就是申請本市居家照護服務，而紛紛來電表示，確診者沒受到居家照護關懷「實為誤解」；衛生局均會針對確診者另外發送「基隆市居家醫療照護服務」自我申請連結，再請民眾留意手機簡訊，按步驟回報即可。

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