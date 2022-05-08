不用等PCR結果！林右昌：基隆4醫院依症狀治療

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市8日本土病例新增1310例！市長林右昌表示，7日因中央法定傳染病通報系統併歸功能出現問題，導致確診個案重覆通報未併歸，後經市府再次確認，昨天公布基隆市實際確診人數，非原先1910人而是1558人。此外，基隆市目前在部立基隆醫院、基隆長庚、三總基隆分院及基隆礦工醫院，共計4家醫院，開設「快篩陽，快速通道與用藥」優先分流服務，提供快篩陽有症狀民眾PCR篩檢和看診領藥服務。

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基隆市府指出，昨（7日）因中央法定傳染病通報系統併歸功能有問題，導致出現確診個案重覆通報未併歸情形。經市府篩選確認，本市重覆個案有352人，故實際確診人數是1558人，非原先公布的1910人。

林右昌表示，針對快篩陽性有症狀民眾看診需求，部立基隆醫院、基隆長庚、三總基隆分院及基隆礦工醫院，共計4家醫院，已提供「快篩陽，快速通道與用藥」服務，不用等PCR結果出來，醫院就可以依據個案症狀，給予解熱鎮痛、止咳化痰症狀治療用藥。

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