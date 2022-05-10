金門2確診居家照護者偷溜外出！　縣府：移送法辦「建議重判」

▲0510金門縣疫情記者會。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

今(10)日金門縣公布新增29名確診者(K180-K208)，確診累計208例，目前收治中54例，均為無症狀或輕症。另經衛生局疫調，密切接觸者新增匡列居家隔離者44人，解除居家隔離7例，目前居家隔離72例；針對今日新增確診者的相關密切接觸者，疫調仍持續進行中。至於昨晚偷跑外出的2名確診者，將依刑事責任移送偵辦，縣府也請法院從重量刑。

而新增確診者在金足跡，K181包括：搭乘5月5搭乘華信航空8：10臺北往金門航班；K186包括：5月4日國稅局、5日金城菜市場、全聯(民權路)、國稅局、6日國稅局；K189包括：搭乘5月8日搭乘立榮航空18:20臺北往金門18:20航班；K190包括：5月7日張羽補習班；K195包括：搭乘5月7日14：30往小金門交通船、16：00往大金門交通船、8日摩斯；K196包括：搭乘5月8日立榮航空18：20臺北往金門航班；K204包括：搭乘5月9日華信航空8：15高雄往金門航班；K205包括：搭乘5月8日立榮航空18：20臺北往金門航班。

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縣府表示，6歲至11歲國小學童，今(10)日開始施打疫苗，首日計有46名學童施打，縣府將持續追蹤施打疫苗的學童狀況。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，僅使用11床，尚有空床29床，請鄉親們放心。

另外，昨(9)晚有民眾報案，檢舉潘姓與楊姓為確診居家照護者，卻擅自外出違反規定，縣府指出，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條規定：「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵行各級衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞者，處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金」，該規定為刑事責任，縣府將依程序移送金門地檢署偵查，絕不寬貸，縣府也特別請法院能從重量刑。

縣府並再次呼籲確診個案居家照護者，應切實遵守不得外出的規範，勿心存僥倖，如有緊急就醫等外出需求，應先通知衛生局，以免觸法。另相關足跡涉及場域已停業1天進行清消，員工快篩結果均為陰性。