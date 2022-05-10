基隆+1734！6歲以下幼童增109人染疫　2933人居隔4校停課

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心10日公布國內本土病例新增5萬0780例，其中基隆新增1734例。對此，基隆市長林右昌表示，在這1734例中，男女比例（男性807人、女性927人）；年齡別以35-44歲最高，有316人，占比將近18.22%，其次是25-34歲，有305人，占比近17.59%，另外75歲以上的長者有67人，65-74歲有139人，6歲以下有109人。

林右昌指出，本市居家隔離人數2933人，較昨天增加230人，自主健康管理為0人，較昨天減少21人；全市社區篩檢站持續進行，昨日全市篩檢站共計篩檢1148人，今天早上共計篩檢703人；本市社區篩檢站自3月27日設立至今，累積篩檢10萬9,608人次；至於快篩陽性專線，昨天有465通；今天上午有178通。

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林右昌表示，基隆市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有235床，目前已收治139床、空床96床，空床率40.9%。基隆長庚：重症22名、中症7名、輕症65名；部立基隆：中症22名、輕症16名；三總分院，輕症5名；礦工醫院，輕症2名。

林右昌說，全市校園停課部分，全校停課的有國小1校、幼兒園3校；部分停班的學校，包括高中職7校、國中6校、國小24校及幼兒園30校，共計150班。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日，已累計評估19139人，利用快速通道的有5253人，有7787人完成健康條件審核，符合資格已派案5672人，另有2115人不符合資格。

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