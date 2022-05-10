Omicron規避免疫能力超強！　美國警告：今年秋冬確診數恐衝破1億

▲美國預測，當地今年秋冬的新冠確診數將衝破1億人，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠變異株Omicron最近又在美國掀起新一波疫情，造成當地疫情反彈。拜登政府6日警告，由於Omicron病毒逃避免疫保護以及規避疫苗的能力非凡，因此政府預計，美國今年秋冬的新冠染疫人數可能會直衝1億人，並引發另一波死亡潮，因此國會需要提供更多資金來為美國抗疫做好準備。

綜合外媒報導，拜登政府6日在推動國會批准新冠防疫預算時指出，目前美國的新冠肺炎死亡數已逼近100萬，在疫苗或過去染疫經驗帶來的免疫力減弱之際，各地政府又逐步放寬了防疫限制，再加上如今出現了免疫逃脫力更強的Omicron病毒，因此美國今年秋冬很有可能會再面臨一波疫情大反彈。

政府預計，美國今年秋冬的染疫人數可能會達到1億人，不過政府並未公開他們是基於什麼模型或預測做出相關推論。截至6日為止，美國全國的7天平均新增確診人數，已從3月30日的2萬9312人上升到近7萬1000人，在短短5週內就增加了1倍有餘，顯示美國的疫情正逐漸升溫。

華盛頓大學健康指標與評估研究所流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）表示，美國的確診數可能會在冬季激增，儘管這其中仍存在許多不確定因素，但他的研究團隊經過長期預測後，發現疫情會在5月底出現小起伏，隨後不斷呈現下降趨勢，直到冬天來臨。

白宮官員表示，由於南方的疫情可能會在今夏出現起伏，導致美國目前的抗病毒藥物和篩檢的試劑被耗盡，因此政府正尋求國會批准，通過新的防疫預算，以做好應對秋冬疫情和住院、死亡人數激增的情況。