獨／小黃司機「買不到快篩」要衝指揮中心丟雞蛋！嘆10小時只賺1千

▲計程車司機買不到快篩，生意受疫情嚴重影響。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

機師工會今日號召上百人靜坐包圍指揮中心抗議，要求「以篩代隔」，計程車工會表示，計程車司機生意受疫情影響，有司機開10小時收入只有1000元，卻買不到快篩，無法提供未確診的證明讓消費者安心，近日也將號召百人到指揮中心「丟雞蛋」抗議。

計程車工會發言人李威爾表示，「陳時中拿我們的命開玩笑」，目前計程車司機剩下不到四分之一，消費者不知道司機有沒有確診，也都不敢隨意搭車，司機想要自行快篩，卻苦苦買不到快篩。

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李威爾表示，陳時中一直說快篩貨量充足，但司機就是買不到，至少上工前要快篩，才能讓消費者安心，也才會有人敢搭車，現在已經一大堆司機確診，光他本人就接到上百通會員通報確診的電話，每個人都很不舒服，卻買不到快篩，無法PCR，甚至有人確診後等了2小時才搭上防疫計程車。

▲計程車工會怒嗆「陳時中拿命開玩笑」，近日將到指揮中心丟雞蛋抗議。（圖／指揮中心提供）

李威爾表示，政府要民眾跟病毒共存，卻沒有快篩，也沒有治療藥品，就這樣放任大家自生自滅，等於讓計程車司機開車有問題再說，現在連工會理事長也是確診者之一。工會預計近日包圍指揮中心丟雞蛋抗議，正在製作立牌，有四大口號包括政府無能、陳時中負責、我要快篩、草菅人命。

李威爾痛批，「我們已經受不了，生活過不去，肚子餓又要怕死，然後指揮中心又沒東西給我們，每天講幹話」，他也指出，有司機開車10小時，收入只有1000元。

李威爾指出，指揮中心每次的命令都很不負責任，之前將計程車司機歸類為第七類人員，要求大家接種三劑疫苗，卻沒有提供後續作法，工會詢問交通部也是一問三不知，根本沒人知道怎麼做，非常誇張。