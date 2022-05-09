雲林歷史建築修復　北港舊登記所、古坑東和陳宅奪2022建築園冶獎

▲「雲林縣北港舊登記所修復再利用工程」榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣積極保存再利用歷史建築，完工於2021年的2件歷史建築修復工程作品「雲林縣北港舊登記所修復再利用工程」及「雲林縣歷史建築古坑東和陳宅修復再利用工程」，經專業委員現地評審後，公告榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項。

建築園冶獎由高雄市建築經營協會主辦，創辦於1995年，是台灣建築獎項的榮譽指標，不論公、私部門都積極參加。雲林縣2022年共計12件作品獲獎，包括公共建築景觀類4件、校園建築景觀類1件、社區文化景觀營造類7件，成果斐然。

「公共建築景觀類」除歷史建築北港舊登記所、古坑東和陳宅修復再利用工程，尚有水林鄉蕃薯社區環境綠美化改善工程、北港文化生活園區亮點發展計畫獲獎。此外，由建國國中執行的建國國中老舊校舍拆除重建工程，榮獲「校園建築景觀類」獎項。

此次另有7件作品榮獲「社區文化景觀營造類」肯定，莿桐鄉埔尾社區-1957時光森林、古坑鄉大埔社區生態園區-兩個太陽的濕地、水林鄉蕃薯社區-狀元咖啡園、大埤鄉尚義社區-流金歲月公園、雲林縣口湖鄉椬梧人文景觀再造計畫、西螺鎮鹿場社區-福鹿公園、大埤鄉西鎮社區-劉家祖厝。

雲林縣長張麗善表示，雲林擁有豐富文化生態及社區資源，近年更積極推動文化資產保存活化再利用，本次共榮獲12座大獎，可見評審對於雲林建築美學及有形文化資產的再利用肯定，透過獎項拔擢，喚起民眾及社會對幸福雲林的超有感體驗。

文觀處長陳璧君表示，文化資產是城市的符號也是歷史的見證，蘊含厚實的文化意義，更是城市不斷推進的原動力。透過每個歷史場域的發掘及活化，持續積累雲林的文化量能，而每次的獲獎肯定，除彰顯雲林翻轉後的文化姿態，更成為雲林城市美學的珍貴基石。

▲「雲林縣歷史建築古坑東和陳宅修復再利用工程」榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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