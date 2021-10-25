2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項　市府團隊持續精進展現台南城市美學

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021建築園冶獎頒獎典禮25日在台南市舉辦，台南市公部門共有12案榮獲獎項殊榮，另民間公共建築景觀類得獎1案，以及私部門共有1大樓2透天案等共16座獲得優質建築獎項，市長黃偉哲讚許台南建設成果受肯定，期勉市府團隊持續精進與努力，展現台南市是一座擁有文化底蘊與城鄉美學兼具的城市。

都發局說明，公部門榮獲6項「公共建築景觀類」獎項殊榮分別是都市發展局「新營鐵道地景公園」、文化局「台南市立圖書館總館新建工程」、工務局「台南市海安路及公園南路道路優質化工程」和「大涼生態公園」、觀光旅遊局「安平運河金色流域」，以及水利局「竹溪水環境改善計畫」。

新營鐵道地景公園位於台糖『新營鐵道文化園區』核心空間，為台糖、台鐵、鐵馬轉運之三鐵運輸重要節點。除了開放生活綠地回饋鄰里使用，並呈現出肥料倉庫、水泥板圍籬、老樹盤踞、25條軌道綿密交織的陽光草坪、糖福印刷創意館休憩入口廣場，以及廣場地坪設計更是呼應鐵道紋理脈絡之意象，打造台灣第一處新三鐵交織的文化產業地景特色樣貌。

台南市立圖書總館是一座融合過去與未來的建築，由台、荷建築師團隊共同打造，採銀級綠建築標準。倒立階梯式立面設計，是大樹意象的展現，由下而上逐層向外出挑，創造出大量遮陰空間，最上層立面格柵的圖騰，取材自台南老屋窗花紋樣，以現代材料展現舊時代的記憶，連結台南的歷史與展望。

台南市海安路及公園南路道路，以海綿城市概念整合改善人行道，因應城市硬體建設與軟實力的發展，除強化道路品質，並將既有人行道重新打造，以海綿城市概念設計，整體採透水鋪面設計，同時設置庇護綠帶、保護用路人安全、導盲系統、及智慧路燈等，創造以人為本的優質友善環境，並立下台南市智慧城市里程碑。

大涼生態公園位於中西區運河星鑽地區東北角，配合運河灘地環境，營造邊緣豐富的自然生態都會濕地環境與多樣生態棲地，創造水綠交織的空間體驗，並保留基地榕樹群及金龜樹等老樹，營造為重劃區園道端點的特色入口地標，更運用中國城的龍鳳壁遺跡，與既有造船廠意象巧妙結合，詮釋歷史意象。使在這喧囂都市中有一個可以坐下來沉思、沉澱的安靜角落。

安平運河流域配合安平運河遊船在廣八廣場設立中繼站，以早期台江歷史之「七鯤鯓地形」為理念，設計7顆景石作為鯤鯓地景意象，打造出鯤鯓廣場。夜間採用藝術燈光讓運河水、光與環境呈現出黃金色澤般的美感，打造出如塞納河畔的浪漫氛圍。

竹溪水環境透過自然緩坡解放原本束縛於三面光混凝土的河道，還原都市化過程中消失之竹溪，創造更多人與自然親密互動的機會，打破防洪無生態之迷思，竹溪發展的歷史與環境變遷更是環境教育重要資產，共同推動水岸社區民眾參與的環境藝術活動，將能進一步促進城市美學之發展。

另外「校園建築景觀類」榮獲4件獎項，分別是台南市關廟國民中學「2016年度台南市關廟國中老舊校舍拆除重建第二期工程」、台南市關廟國民小學「台南市關廟國小老舊校舍拆除重建工程」和台南市安定國民小學「台南市安定區國民小學校舍重建工程」，以及台南市民德國民中學「台南市民德國中老舊校舍拆除重建工程」。「社區文化景觀營造類」得獎作品分別是柳營區果毅社區發展協會「龍情玉意老宅院的再進化」和官田區台灣城鄉藝農實踐協會「藝農號」。

台南市長黃偉哲表示，建築園冶獎是建築界具有指標性意義的獎項，期許公私部門於2022年能積極為台南市爭取優秀的成績。