　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項　市府團隊持續精進展現台南城市美學

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021建築園冶獎頒獎典禮25日在台南市舉辦，台南市公部門共有12案榮獲獎項殊榮，另民間公共建築景觀類得獎1案，以及私部門共有1大樓2透天案等共16座獲得優質建築獎項，市長黃偉哲讚許台南建設成果受肯定，期勉市府團隊持續精進與努力，展現台南市是一座擁有文化底蘊與城鄉美學兼具的城市。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

都發局說明，公部門榮獲6項「公共建築景觀類」獎項殊榮分別是都市發展局「新營鐵道地景公園」、文化局「台南市立圖書館總館新建工程」、工務局「台南市海安路及公園南路道路優質化工程」和「大涼生態公園」、觀光旅遊局「安平運河金色流域」，以及水利局「竹溪水環境改善計畫」。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營鐵道地景公園位於台糖『新營鐵道文化園區』核心空間，為台糖、台鐵、鐵馬轉運之三鐵運輸重要節點。除了開放生活綠地回饋鄰里使用，並呈現出肥料倉庫、水泥板圍籬、老樹盤踞、25條軌道綿密交織的陽光草坪、糖福印刷創意館休憩入口廣場，以及廣場地坪設計更是呼應鐵道紋理脈絡之意象，打造台灣第一處新三鐵交織的文化產業地景特色樣貌。▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市立圖書總館是一座融合過去與未來的建築，由台、荷建築師團隊共同打造，採銀級綠建築標準。倒立階梯式立面設計，是大樹意象的展現，由下而上逐層向外出挑，創造出大量遮陰空間，最上層立面格柵的圖騰，取材自台南老屋窗花紋樣，以現代材料展現舊時代的記憶，連結台南的歷史與展望。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市海安路及公園南路道路，以海綿城市概念整合改善人行道，因應城市硬體建設與軟實力的發展，除強化道路品質，並將既有人行道重新打造，以海綿城市概念設計，整體採透水鋪面設計，同時設置庇護綠帶、保護用路人安全、導盲系統、及智慧路燈等，創造以人為本的優質友善環境，並立下台南市智慧城市里程碑。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

大涼生態公園位於中西區運河星鑽地區東北角，配合運河灘地環境，營造邊緣豐富的自然生態都會濕地環境與多樣生態棲地，創造水綠交織的空間體驗，並保留基地榕樹群及金龜樹等老樹，營造為重劃區園道端點的特色入口地標，更運用中國城的龍鳳壁遺跡，與既有造船廠意象巧妙結合，詮釋歷史意象。使在這喧囂都市中有一個可以坐下來沉思、沉澱的安靜角落。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平運河流域配合安平運河遊船在廣八廣場設立中繼站，以早期台江歷史之「七鯤鯓地形」為理念，設計7顆景石作為鯤鯓地景意象，打造出鯤鯓廣場。夜間採用藝術燈光讓運河水、光與環境呈現出黃金色澤般的美感，打造出如塞納河畔的浪漫氛圍。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

竹溪水環境透過自然緩坡解放原本束縛於三面光混凝土的河道，還原都市化過程中消失之竹溪，創造更多人與自然親密互動的機會，打破防洪無生態之迷思，竹溪發展的歷史與環境變遷更是環境教育重要資產，共同推動水岸社區民眾參與的環境藝術活動，將能進一步促進城市美學之發展。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外「校園建築景觀類」榮獲4件獎項，分別是台南市關廟國民中學「2016年度台南市關廟國中老舊校舍拆除重建第二期工程」、台南市關廟國民小學「台南市關廟國小老舊校舍拆除重建工程」和台南市安定國民小學「台南市安定區國民小學校舍重建工程」，以及台南市民德國民中學「台南市民德國中老舊校舍拆除重建工程」。「社區文化景觀營造類」得獎作品分別是柳營區果毅社區發展協會「龍情玉意老宅院的再進化」和官田區台灣城鄉藝農實踐協會「藝農號」。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，建築園冶獎是建築界具有指標性意義的獎項，期許公私部門於2022年能積極為台南市爭取優秀的成績。

▲2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項，台南市長黃偉哲肯定市府團隊，並勉勵持續精進展現台南城市美學。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」
撿到「開光雞」回家跟兒貼頭睡　她傻眼：這雞正常嗎？
《康熙來了》男星赴陸發展暴瘦　熬成影帝喊：生為中國人很驕傲
快訊／三重公寓驚傳縱火自焚　男無生命跡象
繼承叔公保險箱　他打開發現「迪士尼股票」秒變富豪
瑤瑤打BNT穿搭超專業　護理師一看狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「移動的國土」　雲林縣宣布推動外傘頂洲離岸風機設置開發

台東大學取得食品生技工廠登記證　產業躍升六級化

2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項　市府團隊持續精進展現台南城市美學

綠島餐飲廢水油污量大　台東縣府無償借用協助安裝「油脂截留器」

屏東家扶「18Follow me」高雄歷奇　引導弱勢家庭孩子街訪職人

力助市民就業　台南市勞工局辦理300場次以上徵才活動

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

台東縣推環保祭祀　在地3家企業贊助750包平安米

脫下軍裝變身咖啡達人！他接單烘焙新鮮咖啡　開創事業第二春

慈濟鼓勵向學頒發新芽獎學金　台東440弱勢學子感恩領獎

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

鄭元暢曝賈靜雯「常喝茫」女兒習慣惹　自豪唱過小巨蛋..虧「妳那時...蓋好了嗎？」

女邊走邊滑手機被按喇叭爆口角 駕駛怒下車「持BB槍」恐嚇追趕

萌娃找奶水喝「狂吸吮爸爸胸部」 爹痛到表情猙獰...媽笑：體驗親餵

鄧佳華高調曝1萬5薪水交給媽　連千毅直播嗆：唷林阿嬤咧！

「移動的國土」　雲林縣宣布推動外傘頂洲離岸風機設置開發

台東大學取得食品生技工廠登記證　產業躍升六級化

2021建築園冶獎台南市榮獲16座獎項　市府團隊持續精進展現台南城市美學

綠島餐飲廢水油污量大　台東縣府無償借用協助安裝「油脂截留器」

屏東家扶「18Follow me」高雄歷奇　引導弱勢家庭孩子街訪職人

力助市民就業　台南市勞工局辦理300場次以上徵才活動

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬現金、特別月加碼抽100萬

台東縣推環保祭祀　在地3家企業贊助750包平安米

脫下軍裝變身咖啡達人！他接單烘焙新鮮咖啡　開創事業第二春

慈濟鼓勵向學頒發新芽獎學金　台東440弱勢學子感恩領獎

買家招攬花旗內部員工沒問題！　但須確保1件事

林昶佐批朱立倫說法合中國利益　國民黨：民主回力鏢打到的膝反射

黃明志看陸YouTuber影片哭了！　洩真實心聲：精神被折磨…

朱育賢連續安打中斷　紀錄保持人郭嚴文憶當年「真的不容易」

小春送「狠」想看江宏傑罵人！　小樂補刀：紅隊輸下去不是辦法

《蜘蛛人》資深女星「突中風送醫不治」享壽70歲！　好友沉痛證實

開賓士當兵去！國防部長前腳才剛走　金門阿兵哥洽公「4連撞」

三大名師推薦熱門潛力股！鴻海MIH、 低軌道衛星股　6檔各擁題材

「西裝界大佬 」讓男生穿裙裝！滿滿花卉、繽紛渲染跳脫性別框架

企排17年30日開打！吳宗軒、張善源回歸　女排7位外援加入

香港馬尾妹當街脫褲！ 「露兩顆渾圓」服飾店前解放　

地方熱門新聞

遭疑撞凹鄰車　夫妻傻眼：敲不到啊

南投BNT等3種疫苗和6年齡層將於22日陸續開打

南澳大震店員顧客3人嚇玩「木頭人」

網紅草爺南投撒錢振興經濟　花200周周抽10萬

東港迎王平安祭典　「封府」千歲代天巡狩

屏東迎王祭典　東港警分局成立女警服務隊吸睛

港女險遭點數詐騙警攔阻猴塞雷

巡邏發現偷倒石棉瓦廢棄物以車追人

南投玩很大！消費滿額週週抽10萬

太平青鳥展翅開幕　林右昌從太平國小開箱基隆

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

屏東家扶「18Follow me」高雄歷奇　引導弱勢家庭孩子街訪職人

每年花十幾萬修電器　求台電電桿加裝避雷針

桃園觀音萬聖南瓜節　精彩揭幕

更多熱門

相關新聞

勞工局辦理300場次以上徵才活動

勞工局辦理300場次以上徵才活動

台南市勞動人口97萬7千人，2021年上半年失業率為3.9％，自2019、2020年失業率已連續3期在六都中最低，市長黃偉哲為協助市民就業，除積極招商引資台南，創造在地就業機會，並指示勞工局提供就業諮詢、職涯規劃、職業訓練、就業媒合等措施，協助求職者了解個人職涯規劃、提升工作職能，協助找適合工作。

避「城中城」憾事重演　南市府重啟管委會輔導團隊

避「城中城」憾事重演　南市府重啟管委會輔導團隊

「台南最後一棟鬼屋」還有人住　住戶籌款整建

「台南最後一棟鬼屋」還有人住　住戶籌款整建

台南火車站2輛小黃相撞！偵查佐慘被撞飛骨折

台南火車站2輛小黃相撞！偵查佐慘被撞飛骨折

黑面琵鷺保育季活動熱鬧展開

黑面琵鷺保育季活動熱鬧展開

關鍵字：

建築園冶獎台南城市美學

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又說中！它「滿血復活」

新員工到職主動加班到半夜　隔天公司癱瘓了

鄧佳華給媽媽「孝親費金額曝」！

蕾菈親爆「跟酷炫在一起過」　穿超辣戰袍提分手！

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

吳寶春舉國旗領獎　管碧玲17字掀熱議

本土+2！雙北各1例「Ct值曝光」　境外6例自3國入境

抖10秒！今晨連2震　南部人驚：超大！先上下再左右

在丟丟妹直播抽中電視！她慘被盜刷

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

23歲↑10:00開搶BNT　莫德納全開放

女星爆當小三「正宮痛揭對話」

快訊／台北知名餐廳「唐宮」大火

蔡英文不是隊友！陳柏惟要基進派人補選

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

更多

最夯影音

更多
坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！

坤達.柯佳嬿同框！歐漢聲直播狂飆6千人　被「神鵰俠侶」放閃...她甜回：你還沒看膩喔！
愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

愛犬在美容店洗澡竟被公車撞死 飼主怒控：店員不送醫院還抽菸

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

土城女子遭陌生男士騎車尾隨！ 一路跟到住家樓梯間還「探頭看」

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

看醫生太緊張　刺刺哇哇大哭像嬰兒

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面