埔里福興農場旅館區工程等11件作品　獲建築園冶獎

▲埔里福興農場開發案獲建築園冶獎肯定。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

由社團法人高雄市建築經營協會主辦的建築園冶獎日前公布評選結果，今年第2次參與的南投縣政府分別在「公共建築景觀類」、「校園建築景觀類」及「社區文化景觀營造類」等3個類別的11件作品獲獎；其中「105年度南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程」，先前已獲「2021年國家卓越建設獎」殊榮，這次又獲建築園冶獎的雙料肯定。

今年主辦單位因應疫情而首創「行動頒獎典禮」，親自到各縣市為得獎人「外送」獎座，20日當天依序由南投縣不動產開發商業同業公會理事長陳明賢、南投副縣長陳正昇、高雄市建築經營協會理事長李正聰及2021年建築園冶獎主委黃啟倫，一一頒發獎盃給11位得獎作品代表人及各開發案的建築師們。

▲南投縣參與建築園冶獎獲佳績，共有11件作品獲獎。（圖／南投縣政府提供）

其中，縣府建設處主辦的「105年度南投埔里福興農場旅館區開發新建統包工程」獲「公共建築景觀類」獎項，本案先前也獲「2021年國家卓越建設獎」最佳規劃設計類競賽金質獎殊榮；縣府指此案設置完善公共設施系統、結合溫泉資源，亦於周邊劃設30%以上之保育區，此次評選之遊客中心規劃綠建築且融入環境，並考量身障、婦幼易使用的設施，亦區分商業空間（農特產銷中心、咖啡廳）及服務空間（遊客中心與展覽空間）。

而在「校園建築景觀類」中，「106年度久美國小老舊校舍拆除重建工程」及「106年度新鄉國小老舊校舍拆除重建工程」雙雙獲獎；縣府指2項工程除規劃無障礙設施，外牆及室內空間亦飾以原民圖騰，以降低環境擾動及低碳開發方式，達到人文及自然共存之願景。

「社區文化景觀營造類」則分別由「109年度中央社區看見後埔仔田園減則碑竹風情公共生活空間改造計畫」、「玉峰樂齡星球」、「東光社區貓頭鷹森林公園景觀營造工作」、「珠仔山社區生番空入口意象營造工作」、「九峰水沙連，烏溪鱸鰻潭」、「平林社區東側入口景觀區」、「窳陋空間改善-轉角88加欣園」及「碧洲忘憂園」等8項作品獲獎，皆由社區展現創意，將髒亂點改善為社區優質休閒空間。

李正聰表示，建築園冶獎今年已邁入第27屆、共有13個縣市參加，由於不需要報名費或贊助任何費用，更能廣邀各縣市基層建築作品報名參賽，也能結合民間與政府的力量，打造更優質的居住環境品質，形塑城鄉美學新風貌；陳正昇說，南投社區發展自921地震後已有共識與成果，皆致力於社區營造打造宜居的生活環境，對該協會提供這樣的舞台表示感謝。



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