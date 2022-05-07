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疫情升溫！　北港警分局戶外偵訊區加強出入嚴控

▲因應疫情升溫，北港警分局恢復加嚴防疫設置戶外偵詢區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因應疫情升溫，北港警分局恢復加嚴防疫設置戶外偵詢區，北港派出所設立於右側。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情急速升溫，北港警分局為確保員警、民眾的安全及勤務機構能正常運作，即日起設置戶外辦公區、偵訊區，受理民眾報案、製作筆錄等業務偵訊，同時分局本部及所屬各分駐(派出)所也加強進行環境清潔消毒工作，維護安心的洽（辦）公環境。

北港警分局轄區包含北港鎮、水林鄉、口湖鄉累計確診總數已破百例。分局長蔡培元指出，為維護分局同仁健康，尤其是基層員警於第一線執勤，出勤要做好相關防護措施，提醒平時落實自主管理及衛教宣導，分局各外勤單位已全面恢復去年三級警戒時的戶外偵訊區等防疫措施，偵詢空間設置活動式擋板，偵訊、受理報案等，一律在戶外製作筆錄，降低同仁傳染風險。

分局長蔡培元表示，目前分局及派出所均依照轄區特性、駐地環境及空間限制等因素執行因地制宜的權衡防疫措施，或許對洽公民眾與員警帶來些許不便，然此無非是兼顧洽公民眾需求及員警執勤安全健康做最妥適通盤考量，讓警察維護治安工作不受干擾間斷，希望透過層層防護，確保員警執勤安全無虞。

▲因應疫情升溫，北港警分局恢復加嚴防疫設置戶外偵詢區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲因應疫情升溫，北港警分局恢復加嚴防疫設置戶外偵詢區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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