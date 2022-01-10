老房景點+1！「愛國東路3號」日治建築修復改造　變身藝文美食空間

▲位於台北愛國東路3號的日式歷史建築，經修復改造為藝文空間「MAD by Le Kief MSC」。（圖／台北市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

喜愛日式歷史建築必筆記！位於台北愛國東路3號的歷史建築，原為台北刑務所官舍，如今在台北市政府投入2600多萬元，歷時近2年規劃及修復後對外開放，以餐飲體驗結合歷史建築空間為經營主軸，也會定期舉辦導覽、沙龍講座等藝文活動，未來還計畫跟鄰近的「金華街135號至177號」互相串聯，為城南街區再添文化新亮點！

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▲「愛國東路3號」原為日治時期台北刑務所附屬的高階官舍。（圖／台北市政府文化局）



為促進文化資產的保存與活化再利用，台北市政府文化局推動「老房子文化運動計畫」，媒合公部門所有權單位和民間單位，提供文資修繕費用得以抵免房屋租金、使用費及相關稅金等優惠措施，吸引民間修繕維護及活化閒置公有文化資產。而民間單位的用心修護和管理營運也屢獲各種獎項肯定，如「青田街8巷10號」榮獲文化部文資局頒發的110年度文化資產管理維護優良獎、「ceo1950總裁藝文空間」也獲選米其林餐盤推介和2021台北老屋新生大獎網路人氣獎等。

▲歷史建築乘載了重要的歷史脈絡。（圖／台北市政府文化局）

「愛國東路3號」原為日治時期台北刑務所附屬的高階官舍，是1895年起日本政府展開台北城外的第一項大型公共建築計畫，而台北刑務所作為台北監獄的前身，也是台北獄政的重要歷史場域，台灣新文學之父賴和、台灣文化協會創辦人蔣渭水都曾被關押在此；抗日烈士羅福星也在此受刑。

台北刑務所雖然乘載了重要的歷史脈絡，但1963年桃園龜山的新監獄啟用後，原刑務所和官舍因逐漸閒置而破敗，直到2019年北市文化局出資1800餘萬元，以維持日治時期原貌為原則進行修復，並透過老房子計畫公開招標，由時藝多媒體傳播股份有限公司得標，出資800多萬元進行再利用工程，以餐飲體驗結合歷史建築空間為經營主軸，命名為「MAD by Le Kief MSC」。

▲變身藝文空間「MAD by Le Kief MSC」，留下完整建物格局，提供民眾在日式建築享用精緻飲食文化的體驗。（圖／台北市政府文化局）



如今「MAD by Le Kief MSC」使用台灣獨有的在地食材製作精緻料理，以法式分子料理的手法揉合日本懷石料理的創新精神，除了提供民眾在日式建築享用精緻飲食文化的體驗外，也留下完整建物格局，保留木造建築結構並製作互動式導覽QR CODE條碼；同時規劃定期辦理導覽、沙龍講座及課程等藝文活動，讓民眾更加了解歷史建物的文化故事。

▲▼位於台北愛國東路3號的歷史建築，原為台北刑務所官舍，經修復改造為藝文空間「MAD by Le Kief MSC」。（圖／台北市政府文化局）





而鄰近一處甫完成修復的歷史建築「原台北刑務所官舍-金華街135號至177號、金山南路2段112號」宿舍群建物，曾在2016年曾發生火警，後經北市文化局投入近1億5千萬元經費，歷經3年的時間修復，保留了曾經火燒殘留的歷史軌跡，活化賦予建物新的生命，該建物由逸居股份有限公司進行維護營運，預計於今年下半年正式對外開放，未來兩處歷史建築將共同作為原台北刑務官舍的附屬建物，保留台北獄政文化的歷史脈絡。



MAD by Le Kief MSC（原刑務所官舍）

地址：台北市大安區愛國東路3號

營業時間：周二至周六18:30~22:30

(周日至周一公休、春節期間初一至初三公休)

聯絡電話：(02)2782-0678