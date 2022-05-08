斥資8億　漢光蔬果區域冷鏈物流中心明年底前完工

▲國內首座區域冷鏈物流中心將座落在西螺漢光果菜生產合作社，農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川一同進行動土儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內首座區域冷鏈物流中心將座落在雲林西螺鎮漢光果菜生產合作社，漢光近來結合各產業策略聯盟增進產品優質化、多元化，提高產銷效率，續將結合冷鏈物流成為推動策略聯盟及產銷履歷之標竿。今（8）日舉行動土儀式，整體耗資約8億多元，完工後每年可預冷處理約6萬噸的蔬果，為國內農產品保鮮機制開啟新的里程碑。

農委會說明，漢光果菜生產合作社是國內極具規模的生鮮蔬果供應業者之一，擁有社員達 243 名，生產面積近 200 公頃，是國內蔬果導入產銷履歷驗證的先驅，該合作社進一步規劃推動「四心一平台」計畫，包含建置產地冷鏈物流中心、區域農產品加工中心、有機農產品分裝截切中心、化學自主檢驗中心及 E 化商務平臺，本次興建冷鏈物流中心即為該項計畫之重要核心工作。

▲國內首座區域冷鏈物流中心將座落在西螺漢光果菜生產合作社，農糧署長胡忠一、農委會主委陳吉仲、立法委員劉建國、漢光果菜生產合作社理事主席廖丁川一同進行動土儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

農委會主委陳吉仲表示，農委員會在蔡總統及蘇院長支持下，從去年將執行兩年126億元的「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」 中長程計畫，農糧部分規劃於全台設立桃園及屏東2處旗艦物流中心及雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東5處區域冷鏈物流中心。

▲漢光蔬果區域冷鏈物流中心完工後，可協助雲林地區農民及農民團體所生產的生鮮蔬果，於低溫環境中進行採收後預冷、理集貨、清洗、分級、包裝等作業，並透過全程保鮮配送到各大賣場通路。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員劉建國表示，漢光蔬果區域冷鏈物流中心完工後，可協助雲林地區農民及農民團體所生產的生鮮蔬果，於低溫環境中進行採收後預冷、理集貨、清洗、分級、包裝等作業，並透過全程保鮮配送到各大賣場通路，不僅提升產銷品質，提供消費者新鮮與安全的農產品，並可在產銷失衡時發揮調節供貨功能，協助穩定國內農產品價格。

▲農委會主委陳吉仲表示，農委員「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」 中長程計畫，農糧部分規劃於全台設立2處旗艦物流中心及5處區域冷鏈物流中心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農糧署長胡忠一表示，區域冷鏈物流中心完工後，可增加低溫處理室1399坪，冷藏庫700坪，碼頭有43座、大小型冷藏車48部，集貨配送中心興建費用為2億8800多萬元，農委會補助1億2200多萬元，有機履歷截切加工中心預計明年5或6月會完工，經費約5.8億元。期改革後翻轉台灣農業產銷，蔬果提升至最高品質，在國際上擠身先進國家之流。

▲農糧署長胡忠一表示，區域冷鏈物流中心完工後，期待改革後翻轉台灣農業產銷，蔬果提升至最高品質，在國際上擠身先進國家之流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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